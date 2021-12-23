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Воинский учет для женщин: экс-нардеп объяснил, зачем это нужно Экс-нардеп сообщил подробности

Расширение перечня специальностей и профессий, которое предполагает взятие женщин на военный учет как военнообязанных, поможет избежать массовых ситуаций дезертирств из украинских Вооруженных сил. Такое мнение озвучил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" военный, экс-народный депутат Украины Андрей Тетерук.

"Надо понимать причинно-следственную связь: женщин нужно ставить на учет, потому что Российская Федерация напала на наше государство, и мы должны защищать свою землю. Для того, чтобы избежать ситуации 2014-205 гг, когда у нас были дезертиры, парламент еще предыдущего созыв придумал, как создать современную систему учета военнообязанных. Я вижу здесь исключительно позитив. Чем больше граждан Украины будет проходить соответствующую подготовку, быть готовыми защищать страну - тем лучше", - сказал он.

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Тетерук уверяет, что призовники без какого-либо военного опыта не будут выполнять боевые задания в ВСУ.

"Из собственного опыта могу заверить, что ни один командир не отправит выполнять боевое задание по назначению, пока не будет знать вашу профессиональную способность. Безусловно, если вы не имеете соответствующей подготовки и навыков, вас никто не поставит командовать артиллерийским расчетом. У каждого есть профессиональная подготовка, поэтому будут проведены обязательные общие сборы, где вы получите базовые навыки, которые требуются рядовому ВСУ", - отметил экс-нардеп.

Он вспомнил, что когда был командиром добровольческого батальона, в его подразделении никто не сидел без дела.

"Кто не успел овладеть военным делом - в полном объеме выполняли задачи внутри расположения нашего подразделения. Каждый был очень важен, ведь усилия каждого влияли на всеобщую боевую подготовку и состояние нашего подразделения. Для каждой женщины, действительно, есть много гражданских специальностей в военных подразделениях, где нужно вести соответствующий учет. При необходимости они будут это делать. Никто не отправит неподготовленных людей в атаку" – сказал военачальник.

Впрочем, Тетерук обеспокоен общим положением дел в ВСУ, особенно в отношении территориальной обороны.

"Территориальная оборона, на которую очень много возлагают надежд, что она решит все вопросы с сектором безопасности - это не так. Потому что законопроект, который протащили без общественного обсуждения, он достаточно сырой, по моему мнению. Потому что для этого вида формирований нет отдельной строчки финансирования в бюджете нашей страны. Я боюсь, что финансировать будут по остаточному принципу. Поэтому здесь вопрос прежде всего к Верховному главнокомандующему", - отметил он.

Напомним, в приказе Министерства обороны были расширены перечни специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).