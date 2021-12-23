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"Это не демократия": Разумков о работе обновленного канала "Рада" "И кто-то рано или поздно за это будет отвечать"

В работе телеканала "Рада", который с 15 декабря начал вещание в обновленном формате, нарушаются принципы демократии. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Когда у нас выступает президент в стенах Верховной Рады с ежегодным посланием, и телеканал "Рада" показывает только первые ряды парламента, где сидят депутаты "Слуги народа" - это не демократия, не свобода слова. И кто-то рано или поздно за это будет отвечать ", - говорит он.

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Разумков отметил, что на обновление работы государственного телеканала в 2021 году было выделено 400 миллионов гривен. А раньше бюджет составлял всего 36 млн грн.

"Мы сколько раз поднимали вопрос о финансировании телеканала "Рада"? Чтобы закупить новое оборудование, сделать новую студию. Деньги не давали, потому что это же для Верховной Рады. Сегодня что делают? Выделяют почти 400 млн гривен, большая часть из которых уйдет на закупку контента, а не на камеры или другое оборудование", - рассказал нардеп.

По его словам, работа телеканала направлена на то, чтобы освещать работу только Офиса президента. А раньше в эфире выступали представители всех депутатских фракций и групп.

"Мне показали концепцию реформирования телеканала "Рада". Там 25-30 листов формата А4, там что-то напечатано. Знаете, сколько это стоит? 9 миллионов гривен. Канал должен освещать работу Верховной Рады. А у нас это превращается в то, чтобы рассказывать о том, как шикарно работает Офис президента", - сказал Разумков.

Напомним, с 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины"

Оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".

В частности, во фракции "Батькивщина" отметили, что у парламентского телеканала "Рада" не может быть монополии на освещение парламентской деятельности.

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в ситуации с запуском обновленного канала "Рада" видны признаки коррупции.

"Когда за бюджетные деньги делают канал, чтобы пропагандировать одну политическую силу, это значит, что государственные финансы (а бюджет – это государственные финансы) используются в частных целях (а партия – это всегда частное, часть, а не вся страна) и есть признаки коррупции. Это использование государственных денег в своих частных интересах и не только", – рассказал политолог.