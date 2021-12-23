08:22, Сегодня

"Сделал ошибку": эксперт объяснил, в чем прокололся Порошенко Политтехнолог не видит логики в действиях Петра Порошенко

Сбежав от следователей Государственного бюро расследований (ГБР), пятый президент Украины Петр Порошенко разрушил образ несокрушимого ледокола. Об этом сказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Уехав заграницу, пятый президент Петр Порошенко сделал одну ошибку, когда он с помощью охраны, в машине и кричал: "Поехали". Вот по разному можна относиться к Юлии Тимошенко, но она никуда не убегала, она села в тюрьму, приняла этот вызов и боролась в суде. Можно быть врагом Виктора Медведчука но, опять же - он не убежал, получил подозрение, сидит под домашним арестом, дерется в судах. Без всех эти политических моментов", - говорит эксперт.

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По словам Тизенгаузена, теперь любое заявление Петра Порошенко будет восприниматься людьми как оправдание.

"Если ты претендуешь на роль лидера каких-то оппозиционных сил, тогда ты должен не убегать от правосудия, а с честью и достоинством противостоять. Порошенко не бедный человек, у него одни из лучших адвокатов. Он может позволить себе спокойно и уверенно отбиваться в суде. Но немножечко рассыпался этот образ несокрушимого ледокола", - отметил политтехнолог.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

К слову, вручить подозрение политику следователи ГБР пытались еще в пятницу, 17 декабря. Но в тот день Петр Порошенко уехал от правоохранителей на автомобиле.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Нардеп Кира Рудик, в свою очередь, отметила, что вручая подозрение в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, действующая власть пытается отвлечь украинцев от проблем, которые сейчас есть в стране. По ее словам, действия Офиса президента только навредят украинскому государству, ведь за ситуацией с Петром Порошенко внимательно следят наши западные партнеры.

"Происходящее сейчас – попытка подрыва единства изнутри. Я прекрасно понимаю, почему это делает Офис президента, потому что уже много говорили о российских крысах, которые этим конкретно занимаются. Но это сейчас не помогает нашей стране, а наоборот – вредит", — сказала Рудик.