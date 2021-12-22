23:51, Вчера

Многим нардепам будет сложно после каденции — Разумков "В твоей жизни будут разные этапы"

Власть рано или поздно закончится, поэтому важно остаться человеком. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя свои ощущения после отставки.

В частности, он рассказал, проверяли ли вообще у него водительские права:

"Одни взяли водительские права, читали-читали, не дочитали. Второй подошел, еще раз перечитывал, но первый патрульный не понял. Ничего, нормально. Отдали права, поехал дальше, Ну какие вопросы? Мы же все под Богом ходим...".

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"Для меня было важно остаться человеком, потому что я четко понимаю, что власть рано или поздно закончтся. Ты уйдешь с должности, ты, возможно, пойдешь на другую должность, но в твоей жизни будут разные этапы. И чем выше ты подымаешься, тем болезненнее может быть, когда ты упадешь", - рассказал Разумков.

По его словам, многие народные депутаты - более 80% - попали в Верховную Раду впервые:

"У них не было политического опыта, опыта в Верховной Раде, на государственной службе. Но они очень быстро – не все – начали говорить: "Ну как, я же – народный депутат. Я здесь главный и великий". Это плохо. Я им, честно, не завидую, потому что потом, когда завершится каденция, когда они вернутся к тем привычным для них условиям жизни, им будет очень сложно. С моральной точки зрения и относительно них людей, которые их знали такими, какими они были в должности и какими они снова станут. У многих из них нет политического будущего".

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что в 2019 году у команды Зеленского был уникальный шанс изменить систему к лучшему, но эта возможность была упущена.

"Тогда это был большой шанс. Шанс был такого уровня, какого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины. Это были все силовики для борьбы с коррупцией, для достижения тех результатов, которых ожидало общество - как в продвижении реформ, так и в завершении "эпохи коррупции". Это был шанс на новое правительство - правительство, которое бы не было замешано в коррупции, правительство, которое готово было внедрять реформы.

Это была абсолютная под президентом - в хорошем понимании этого слова, — для реализации реформ Верховная Рада Украины. Было монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и уже не будет. И это были уникальные шансы для реализации всех тех обещаний, которые мы давали людям во время избирательной президентской кампании, парламентской кампании, для того, чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми. К сожалению, этого не произошло", — отметил Разумков.