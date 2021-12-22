23:32, Вчера

Разумков о скандале с Галушко: "Это называется обнаглел" "Я очень часто повторял депутатам: когда ты что-нибудь делаешь, надо сначала подумать"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Галушко не понесет никакого наказания за нецензурную брань в адрес патрульных полицейских. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, в Украине сейчас нет механизмов, которые позволили бы отобрать мандат у депутата за оскорбление правоохранителей.

"К сожалению, сегодня у нас отсутствует механизм лишения мандата. Хотя с инакомыслящими – их ищут. А те, кто так делают (оскорбляют полицейских,- ред.), ну... Это ведь не первый случай. У нас были ДТП, после которых не могут по всей трассе найти камеры и посмотреть, кто был за рулем", - отметил политик.

Читайте также: Это не единственный скандал с Галушко: детали от экс-советника главы МВД

Скандал с депутатом Николаем Галушко политик прокомментировал так:

"Мою позицию знают все. Я очень часто повторял депутатам: когда ты что-нибудь делаешь, надо сначала подумать. Лучше подумать, прежде чем ты говоришь. Эту ситуацию я даже не знаю, как комментировать, потому что не подумал – здесь не подходит, сделал и не подумал – тоже не подходит. Это называется обнаглел".

При этом экс-спикер парламента считает, что фракция и правоохранительный комитет никак не накажут провинившегося депутата.

"Ничего ему не будет. Абсолютно ничего. Я готов даже поспорить, что его никак не накажут за эти действия", - подчеркнул нардеп.

По его мнению, наказать могут самих полицейских, которые остановили машину народного депутата и хотели ее обыскать.

"Мне не дает покоя вопрос: Что будет с полицейскими? Потому что ситуация, которая происходила вокруг замминистра – там были проблемы у правоохранителей. Если бы ситуация не вышла наружу, говорят, что их хотели уволить. Хотя они сделали свою работу на 100%. Даже не выполнили – имели право применить физическую силу, положить на пол и применить оружие", - сказал политик.

Читайте также: Скандал на блокпосту на Донбассе: замминистра обложил полицейских ругательствами

Он рассказал, что тоже водит машину и его несколько раз останавливали патрульные для проверки документов.

"В этом нет ничего плохого. Тебя остановили, ты показал документы, вежливо ответил и они довольны, что народный депутат (если узнают, конечно, потому что были случаи, когда не узнавали) с ними поступил как с людьми, которые заслуживают уважения", - отметил Разумков.

Напомним, народный депутат из "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД.

На видео Галушко ругает копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.

Интересно, что за рулем автомобиля был водитель, но нардеп не заставил себя ждать и приехал на место правонарушения. По данным СМИ, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.