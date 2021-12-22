22:59, Вчера

Смешко рассказал, какие три основных требования Украина должна выдвинуть России и миру "Также должно присоединиться к этому НАТО"

Условия Украины относительно теоретических переговоров о нейтральном статусе в отношении НАТО могут быть только в пакете. Об этом заявил в программе "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"В этом пакете - теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года - Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины", - сказал он.

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"Во-вторых, Будапештский меморандум. Если он не сработал - а мы отдали третий ядерный потенциал оружия в мире, абсолютно гарантировавший нашу безопасность, - в этом случае Россия и другие ядерные гаранты делают дополнительное условие - соглашение к Будапештскому меморандуму. В нем прописывают, что если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает а, б, в... Также к этому должно присоединиться НАТО, которое дополнительно должно гарантировать нашу безопасность на будущее", - рассказал Смешко.

По его словам, Украина должна иметь проактивную экономическую политику:

"В-третьих, Украина, имея даже нейтральный статус – если теоретически она его берет, – должна выдвинуть условия, что она имеет суверенное право не в рамках НАТО... иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество с Украиной. Эти все пакеты на стол класть и разговаривать... Мы должны иметь проактивную экономическую политику, восстанавливать экономику, строить армию, а дипломатию - атаковать. Не все время сидеть, что нам предложат, и кто за нас решит, как встретятся при отсутствии нас и договорятся о нашем будущем".

Напомним, дипломат Владимир Хандогий сообщил, что в украинской политике нужно изъять тезис о том, что на территории Украины против агрессии РФ будут воевать вооруженные силы других стран.

"Решение США о размещении в Восточной Европе (усиление военной инфраструктуры - ред.) - это так называемая демонстрация силы, это сигнал, который должен показывать решимость США помогать Украине, а также (показать готовность - ред.) защищать ту (Европу - ред.) территорию. Все государства Восточной Европы являются членами НАТО, у них есть совместный договор, который предусматривает совместную защиту своей территории. Но нам надо вообще, мне кажется, изъять из политического лексикона тезис о том, что на территории Украины появятся какие-то войска, которые будут с украинскими вооруженными силами вести боевые действия (против условного врага - ред.)", — сказал он.