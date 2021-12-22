22:34, Вчера

Украина превращается в Россию: Разумков объяснил почему Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков нашел сходства между украинским и российским президентами

В украинской политике появляется тенденция по примеру Российской Федерации - если кто-то не соглашается с позицией президента, то сразу превращается в его личного врага. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Очень плохо, когда у президента нет политических оппонентов. Очень плохо, когда у президента есть личные враги. Политическая борьба она другая. А у нас сегодня, к сожалению, политическая борьба превращается в политические репрессии. Если ты не соглашаешься с той или иной позицией президента – ты становишься не оппонентом, а личным врагом. Это очень плохая тенденция, которую мы наблюдаем в РФ. И это не вариант для Украины, потому что мы – свободолюбивое государство", - отметил он.

Вручение подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко Дмитрий Разумков считает скорее политическим делом.

"Сегодня мы говорим о том, что кто-то покупал уголь и как он его покупал. Главное – чтобы потом, позже немного, история не повторилась. Сегодня мы так же покупаем российскую электроэнергию. Российская электроэнергия – РАО "ЕЭС", уплачивающая налоги в бюджет РФ, затем финансируется "Рособоронпром", а он поставляет вооружение на временно оккупированную территорию, чтобы потом не получилось так, что еще какой-нибудь крупный чиновник за это не будет отвечать. И мы понимаем, что украинский уголь из временно оккупированных территорий тоже едет в Россию, где производится электроэнергия. Создается впечатление, что здесь в первую очередь не дело, а политика", - говорит нардеп.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Отметим, политолог Дмитрий Спивак сообщил, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко были допущены ошибки.

"Когда народ лишают хлеба и свободы и оставляют только зрелище - это начало конца любого правителя, который считает, что народу не нужен хлеб, а нужно только зрелище…Многие не знают то, что я сейчас скажу. Наши ребята придумать-то могут, потому что они талантливые, а исполнить не могут, потому что пришли к власти те, кто не понимает, что такое государство. Дали подозрение, там 30 страниц, там есть уникальные вещи.

Первое. В одной из строчек Порошенко назвали президентом Украины вот сейчас. Там такая фраза есть – такого-то ноября 2021 президент Порошенко собрал СНБО. То есть перепутали. Пункт номер два. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав организации ООН. Ну, начните уже с "Авраам родил Исаака". Что это такое, расскажите? Это документ, между прочим. Это подозрение Петру Алексеевичу Порошенко. Это смешно в каких-то моментах", — сказал политолог.