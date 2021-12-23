09:54, Сегодня

Объявление подозрения Порошенко: экс-нардеп обратил внимание на один момент "Там такое большое количество бессмыслицы"

В ситуации с подозрением пятому президенту Украины Петру Порошенко есть ощущение, что его делали на коленке. Об этом рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Борислав Береза.

"Я молчу о том, что о Порошенко там написано, что он созвал СНБО в 2021 году. Для ГБР президент в 2021 году все-таки Порошенко или Зеленский? Когда он там "создал группировку, которая помогала спецслужбам Российской Федерации работать против своей страны". Я прошу прощения - а против какой страны? Против Российской Федерации? Ну там такое большое количество бессмыслицы", - сказал он.

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"Есть один момент, на который обратили внимание все, кто подписал это подозрение. Вот скажите, пожалуйста: если это железобетонное подозрение, кто подписывает? Генпрокурор. Нет Генпрокурора? Первый заместитель. Ну так выпало, что первого тоже нет. Давайте второго. Подписывает человек, о котором вообще узнали только благодаря тому, что он подписал. Кто этот Симоненко? О нем никогда никто не слышал. Это явившийся неоткуда заместитель. Здесь очень интересно. Все понимают ответственность, никто не хочет подписывать этот юридический "трэш". Вопрос в другом: сможет ли суд установить, кто виноват, а кто нет? А кто поверит украинскому суду, который может упразднить конкурс на главу САП, определить, что "Приватбанк" должен выплатить все людям Коломойского? Еще и доверие важно", - рассказал Береза.

По его мнению, в Украине очень часто появляются мощные информационные взрывы именно тогда, когда нужно что-то скрыть:

"Что-то неприятное для власти, какие-то финансовые сделки, интересные истории. Это же не первый раз мы видим. Этот дымовой занавес меня настраивает на другой лад. Почему Офис президента занимается такими вопросами, а не более неотложными? К примеру, сейчас Украина стоит перед такими моментами, на которые нужно обращать внимание. Вы знаете, что в Москве есть украинский культурный центр? Сейчас происходит такая история, что... это здание может отойти властям Москвы. Мы можем потерять наше здание... Но в Офисе президента об этом молчат".

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее политолог Дмитрий Спивак сообщил, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко были допущены ошибки.

"Когда народ лишают хлеба и свободы и оставляют только зрелище - это начало конца любого правителя, который считает, что народу не нужен хлеб, а нужно только зрелище…Многие не знают то, что я сейчас скажу. Наши ребята придумать-то могут, потому что они талантливые, а исполнить не могут, потому что пришли к власти те, кто не понимает, что такое государство. Дали подозрение, там 30 страниц, там есть уникальные вещи.

Первое. В одной из строчек Порошенко назвали президентом Украины вот сейчас. Там такая фраза есть – такого-то ноября 2021 президент Порошенко собрал СНБО. То есть перепутали. Пункт номер два. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав организации ООН. Ну, начните уже с "Авраам родил Исаака". Что это такое, расскажите? Это документ, между прочим. Это подозрение Петру Алексеевичу Порошенко. Это смешно в каких-то моментах", — сказал политолог.