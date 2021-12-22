21:21, Вчера

"Был игнор со стороны Офиса президента": экс-нардеп о скандале с Гогилашвили "Этот человек будет наказан"

Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили проходил спецпроверку в Службе безопасности Украины. Об этом рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Борислав Береза.

"В Офис президента сообщали о том, что у этого человека есть российское гражданство. Более того, когда его назначили, и я, и другие общественные деятели сообщали в Facebook и других соцсетях о том, что у него это есть. Этого нельзя было не увидеть. Но это был игнор со стороны именно Офиса президента, поэтому мне очень интересно... кто дал эту подпись. Это очень важно", - сказал он.

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"Этот человек будет наказан. 100%. И когда он будет наказан, то следующий, кто придет на его место, будет думать: "Нет-нет-нет, я уже видел, что безнаказанность закончилась". Лишь после того, как будет наказана первая десятка, двадцатка, тридцатка нарушающих, закончится это бессмысленное ежедневное нарушение прав", - заявил Береза.

Ранее сообщалось, что Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже политолог Игорь Рейтерович отметил, что этот скандал произошел возле зоны проведения боевых действий, поэтому полицейским здесь разрешено применять физическую силу к нарушителям.