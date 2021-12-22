20:46, Вчера

"Фамилии в скандалах будут только меняться": эксперт об инциденте с Галушко "Где наказание депутату?"

В действиях народного депутата из "Слуги народа" Николая Галушко, который нецензурно общался с полицейскими, возможно, есть признаки преступления. Об этом рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Где наказание депутату? Там, возможно, в его действиях есть признаки преступления. Мелкое хулиганство, он ругал полицейских. Так нельзя", - сказал он.

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"А препятствование деятельности сотрудника правоохранительного органа? Он мешал оформлять эту ситуацию, проводить осмотр автомобиля. То же самое по поводу Гогилашвили - там вообще нападение на сотрудника правоохранительного органа. Пока не будет юридических выводов по таким делам, а будут только политические, мы будем постоянно обсуждать эти ситуации. Будут меняться только фамилии. Хочу обратить внимание на фигуру депутата. Почему такая ситуация сложная? Обратите внимание, кто это, посмотрите его биографию, семьи. Его семья - это "милицейская" семья... Сам депутат работал в органах внутренних дел", - рассказал Бортник.

Напомним, народный депутат из "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД.

На видео Галушко ругает копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.

Интересно, что за рулем автомобиля был водитель, но нардеп не заставил себя ждать и приехал на место правонарушения. По данным СМИ, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.

Известно, что автомобиль нардепа остановили в центре Киева за пересечение двойной линии. Также во время записанного разговора выяснилось, что автомобиль депутата официально принадлежит не ему, а матери.