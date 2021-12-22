20:04, Вчера

"Слуга народа" должна признать свои ошибки - Шкиряк Политик возмущен бездействием правящей партии

Фракция "Слуга народа" должна извиниться перед украинским народом за поведение своих депутатов. Такое мнение озвучил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Фракция должна публично извиниться за совершение преступления депутатом Трухиным, что нам до сих пор не могут сказать был он за рулем или нет. За совершение других правонарушений своими депутатами низко склонить голову и принести извинения как минимум за то, что 4 месяца подряд пытались обманывать украинский народ. Признавать ошибки и извиняться – смелость, а не слабость", - сказал он.

Шкиряк отметил, что адекватные и порядочные депутаты из фракции "Слуга народа" должны задуматься над своим политическим будущим.

"Среди "Слуг народа" действительно есть абсолютно адекватные и нормальные люди. Я думаю, что для них этот случай так же служит пониманием того, стоит ли там находиться", - говорит Шкиряк.

Напомним, во фракции "Слуга народа" вспыхнул очередной скандал: народный депутат Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД.

На видео Галушко ругает копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.

Интересно, что за рулем автомобиля был водитель, но нардеп не заставил себя ждать и приехал на место правонарушения. По данным СМИ, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.

Ранее экс-советник главы МВД Валерий Поцелуйко заявил, что Николай Галушко уже не впервые попадает в скандальные ситуации.