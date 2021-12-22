19:19, Вчера

"Будете вопить": экс-нардеп предупредил власть о народном гневе "Очень интересно будет увидеть, когда этой тонкой синей линии не будет"

Многие народные депутаты в Верховной Раде не понимают, что должны быть образцом для граждан. Об этом сказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Борислав Береза.

"В Украине, к сожалению, не работает институт репутации. И многие из пришедших в Верховную Раду вообще не понимают, что они должны быть образцом для всех граждан", - говорит он.

Комментируя скандальное видео с депутатом из фракции "Слуга народа" Николаем Галушко, обругавшим полицейских за остановку авто, Береза сказал:

"Очень интересно увидеть позицию фракции. Потому что мы помним, как они защищали Галину Третьякову, которая радовалась смерти коллеги (Антона Полякова, - ред.). Или как они считают нормальным депутата Трухина. А я очень жду видео, где все увидят, в каком состоянии был депутат (речь идет о ДТП с участием депутата, который, вероятно, был за рулем в нетрезвом состоянии, - ред.). Очень интересная история, чтобы показали видео об Игоре Васильковском, задержанном в Одесской области в состоянии алкогольного опьянения. Вопрос в том, почему все эти люди продолжают оставаться народными депутатами?"

Береза полагает, что нардеп Николай Галушко считает себя хозяином жизни и потому позволяет себе свысока общаться с правоохранителями.

"Когда господин Галушко объяснял ситуацию, он снова назвал полицейских дебилами. Я хочу ему посоветовать, что когда придут протестующие под Верховную Раду или к нему - не звони в полицию. Они же дебилы? Вот и разбирайся сам, если такой умный. Очень интересно будет увидеть, когда этой тонкой синей линии не будет. Я понимаю, почему он оскорбляет патрульную полицию: он получает мотивацию в конверте, считает себя хозяином жизни, а ребята пашут там за 10-12 тысяч. Я понимаю, что рано или поздно произойдет: их будут бить сильно, на улице. А потом они будут взывать: полиция, полиция. И кто тогда будет дебилом?", - говорит политик.

Напомним, Народный депутат из "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД. Видео, предоставленное полицейскими, опубликовала "Украинская правда".

На кадрах Галушко ругает копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.