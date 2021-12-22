18:57, Вчера

Это не единственный скандал с Галушко: детали от экс-советника главы МВД "Это определенная закономерность"

В поведении народного депутата из "Слуги народа" Николая Галушко нет ничего удивительного, заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник главы МВД Валерий Поцелуйко.

"Для меня лично нет ничего удивительного в таком поведении народного депутата. Для украинского общества это привычное поведение, когда есть отсутствие культуры и неуважение к правоохранителям и закону", - сказал он.

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"Также это определенная закономерность, такая погрешность, которую должно было бы учесть украинское общество, когда был запрос на новые лица. Да, мы хотели новых лиц, но воспитанных и компетентных, а не все это", - заявил экс-советник главы МВД.

По его словам, это был не единственный случай народного депутата:

"Как отметил сегодня в своем комментарии Арсен Аваков... у него был определенный разговор с руководителем фракции "Слуга народа"... относительно Галушко. Кстати, это был не единственный такой его случай. И тогда ему пообещали, что проведут воспитательную беседу, но сегодня народный депутат, давая комментарий, называет полицейских "дебилами". Следовательно, нужно сделать определенный вывод, что он не покаялся и считает, что это определенная норма".

Напомним, народный депутат из "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД.

На видео Галушко ругает копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.

Интересно, что за рулем автомобиля был водитель, но нардеп не заставил себя ждать и приехал на место правонарушения. По данным СМИ, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.

Известно, что автомобиль нардепа остановили в центре Киева за пересечение двойной линии. Также во время записанного разговора выяснилось, что автомобиль депутата официально принадлежит не ему, а матери.