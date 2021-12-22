18:43, Вчера

"Пугает одно событие" - российский политик об угрозе вторжения в Украину В России истерично ищут повод для вторжения в Украину, сообщил российский политик

В Кремле не оставляют идею, касающуюся нового вторжения в Украину. Недавно произошли события, к которым нужно внимательно присмотреться, сказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Если бы я был на месте руководителя вашей страны, то я бы максимально серьезно готовился к атаке со стороны вооруженных сил Российской федерации. Во-первых, все-таки войск там много, кажется, они не уменьшаются, а увеличиваются. Но меня очень пугает еще одно событие, которое произошло. Пару дней назад министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сказал, что вот по его сведениям, сколько-то там американцев приезжает к вам на линию соприкосновения на Донбассе и привозят туда химическое оружие. Госдепартамент уже сказал, что все это полная ерунда, никакого химического оружия, никаких американцев там нет. Но дело не в этом, дело в том, что наши руководители совершенно истерично ищут повод к войне", - сказал политик.

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Он подчеркнул, что в России население не хочет воевать с Украиной. В связи с этим, прежние пропагандистские тезисы Кремля работать не будут, нужны новые, более существенные вбросы.

"Дело в том, что Россия не хочет воевать с Украиной, несмотря на то, что российская пропаганда добилась того, что к Украине отношение довольно плохое, к сожалению. Тем не менее, хотя отношения к Украине плохое, но воевать никто не хочет. Вот никто не хочет воевать. Если начать просто войну с прежними лозунгами "за освобождение русскоязычных братьев", за то, чтобы не распинали "мальчиков в трусиках", это будет очень негативно встречено российским населением, в том числе электоратом Владимира Путина. Они ищут основания для вторжения. Химическое оружие и химическая атака, которая готовится, вполне может быть таким основанием для войны. И поэтому меня заявление Сергея Шойгу очень сильно встревожило", — сказал Гозман.

Ранее в российских СМИ появилось сообщение о том, что министр обороны РФ Шойгу заявил о присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных кампаний. Они, по данным Шойгу, привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

"Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", — цитирует Шойгу российское издание "РБК".

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из вероятных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — сказал он.