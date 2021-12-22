18:34, Вчера

Новый скандал во власти: коллега по фракции осудил "слугу" за оскорбление полицейских "У народного депутата есть масса возможностей позвонить заместителю министра"

Инцидент с нардепом Николаем Галушко может быть не последним скандалом, связанным с депутатами Верховной Рады. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин.

"У меня есть такая гипотеза, что после того, как появилось видео с господином Гогиашвили – открылся "ящик Пандоры". Будут появляться новые видео, потому что когда такая волна поднимается, то все начинают искать, что там есть в закромах. Я думаю, что это не последнее видео", – сказал он.

Гурин отметил, что ему точно неизвестно, как накажут Николая Галушко за инцидент с полицейскими, но партия "Слуга народа" должна провести разъяснительную работу, чтобы предупредить такие ситуации в будущем.

"Мне трудно сказать, каким будет наказание, решать это будет комитет по этике. Для того, чтобы не возникало таких ситуаций - не нужно так себя вести и хамить полицейским. Тем более кричать на правоохранителей. Тогда и не будет видео, которым можно будет вас шантажировать. Рецепт очень прост – не хамите полицейским и не хамите вообще никому. Я думаю, партия должна провести какую-то разъяснительную работу, потому что это уже не первый подобный случай. Дальше так продолжаться не может", - подчеркнул депутат.

Гурин рассказал, как должен вести себя депутат, если его автомобиль остановили правоохранители.

"Если остановка была незаконной, как говорит Михаил - нужно было позвонить в полицию, вызвать внутреннюю безопасность, составлять протокол, заявление и разбираться законным способом. Поверьте, у народного депутата есть масса возможностей позвонить заместителю министра, службе внутренней безопасности", - говорит политик.

Народный депутат из "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД. Видео, предоставленное полицейскими, опубликовала "Украинская правда".

На кадрах Галушко ругает копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.