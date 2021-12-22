17:44, Вчера

Подозрением Порошенко власть подыгрывает Кремлю — нардеп Сегодня власть занимается политическим преследованием, считает нардеп из "Евросолидарности"

Президент Владимир Зеленский и его команда должны не преследовать представителей оппозиции, а направить силы на объединение украинского общества. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Евросолидарности" Олег Синютка.

"Мне кажется, что мы видим политические преследования лидера оппозиции. Вместо того чтобы заниматься объединением общества, противодействовать российской агрессии, сегодняшняя власть провоцирует конфликт внутри общества. Никогда еще такой конфликт не был на пользу Украине. Всегда междоусобицы разрушали украинское государство", — сказал нардеп.

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Он отметил, что сегодня власть "играет на руку" главе Кремля Владимиру Путину.

"Мы прекрасно понимаем, что власть не просто расправляется с политическими оппонентами, а кажется, что она подыгрывает агрессору. Потому что, кому как не Путину сегодня важны междоусобные противостояния в Украине. Это на руку агрессору. Я не хотел бы думать, что Зеленский действует по заказу Кремля. Но он должен сегодня прислушаться к голосу международных экспертов и к позиции украинского народа", — сказал Синютка.

Нардеп напомнил, какой ценой Украина получила свою независимость.

"Я убежден, что если власть, если Зеленский будет дальше провоцировать междоусобицы внутри украинского общества, будет отвлекать внимание от необходимости объединения в противостоянии российской агрессии, то мириться с этим люди не будут. Слишком большой ценой далась нам Независимость Украины. И герои Небесной Сотни, и воины российско-украинской войны положили свою жизнь не для того, чтобы мы выясняли отношения внутри и преследовали политическую оппозицию", — сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Отметим, политолог Дмитрий Спивак сообщил, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко были допущены ошибки.

"Когда народ лишают хлеба и свободы и оставляют только зрелище - это начало конца любого правителя, который считает, что народу не нужен хлеб, а нужно только зрелище…Многие не знают то, что я сейчас скажу. Наши ребята придумать-то могут, потому что они талантливые, а исполнить не могут, потому что пришли к власти те, кто не понимает, что такое государство. Дали подозрение, там 30 страниц, там есть уникальные вещи.

Первое. В одной из строчек Порошенко назвали президентом Украины вот сейчас. Там такая фраза есть – такого-то ноября 2021 президент Порошенко собрал СНБО. То есть перепутали. Пункт номер два. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав организации ООН. Ну, начните уже с "Авраам родил Исаака". Что это такое, расскажите? Это документ, между прочим. Это подозрение Петру Алексеевичу Порошенко. Это смешно в каких-то моментах", — сказал политолог.