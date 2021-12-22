17:40, Вчера

Скандал с отбором главы САП: разъяснение экс-советника главы МВД "Вопросы вокруг САП у нас достаточно давно"

Члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства, ведь в комиссии работают представители разных политических сил. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"В комиссию входят представители нескольких политических сил. Я думаю, что будут использоваться разные сценарии, в том числе блокировка через суды результатов этого конкурса", - говорит он.

По его словам, в том, что комиссия не смогла избрать новое руководство САП - нет ничего удивительного.

"Еще когда конкурсная комиссия формировалась, тогда уже возникали огромные скандалы, давление. В принципе, там не было никакого нормального процесса, на протяжении всей работы комиссии. Еще когда Назар Холодницкий (экс-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры) написал заявление об увольнении, там тоже была ситуация, что он ушел с должности раньше срока. То есть, вопросы вокруг САП у нас достаточно давно", - отметил Мартыненко.

Он также напомнил, что у комиссии есть решение окружного административного суда Киева об отмене порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП, но продолжила собеседования с претендентами на главу ведомства.

"Вопрос в том, как эта ситуация будет развиваться на этапах апелляции и кассации. Но мы видим, что такие попытки заблокировать (выборы главы САП, - ред.) они есть", - говорит бывший советник Авакова.

Мартыненко также считает, что украинская власть должна максимально быстро среагировать на проблему с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а не доводить дело до суда.

"Политически лучше до этой ситуации (к судебным процессам, - ред) не доводить, потому что нашу страну перестают воспринимать на международной арене, как страну, которая выполняет свои обещания. Есть и другая сторона медали. Сейчас не могут главу назначить, потому что формально результаты конкурса не утверждены, процедура остановлена", - говорит Мартыненко.

Напомним, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что неназначение главы САП ударит по поддержке Запада.

"Это действительно удар под дых нашей поддержке со стороны Запада, потому что это ключевое, что и прописано в меморандуме с МВФ, является обещанием украинского президента американскому.

И когда такие обещания так откровенно нарушаются, то это снова ставит под вопрос: может ли Запад нас после такого поддерживать. А для нас сейчас поддержка Запада очень важна.

Поэтому, к сожалению, то, что сейчас делают люди, которые представляют или парламент, или Офис президента, или лично господина Татарова, они подрывают нашу способность противиться Путину. Потому что это самый критический вопрос во взаимоотношениях Украины с Западом", – рассказал Фурса.