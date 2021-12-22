16:11, Вчера

Путин отступит только в одном случае – мнение из России Москва пытается выторговать у США себе определенные преференции, считает Марк Фейгин

Президент РФ Владимир Путин может согласиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, если США примут его условия. Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин.

"Они уже заявили, российская сторона, что они видят в качестве переговорщика только США. Это делали несколько высокопоставленных чиновников…и сам Путин. Он же дважды встречался именно с Байденом. Сначала это было очно в Женеве, а потом в начале декабря по видеоконференцсвязи. Пока предпосылок с российской стороны нет. Но если США все-таки предложат, навяжут, убедят, что дальнейшее продолжение возможно в одном из перечисленных форматов, то возможно Москва и пойдет на это. Но ей для этого надо что-то дать, они хотят что-то получить, для того, чтобы начать этот переговорный процесс", — отметил юрист.

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Фейгин напомнил о документах, которые опубликовал российский МИД. Речь идет о соглашении с НАТО и договоре с США.

"Я предполагаю, что они ждут прямых заявлений со стороны Вашингтона, что они готовы не только к переговорам, но и на какие-то уступки в рамках предложенных проектов соглашений с НАТО и договора с США. Тогда наверное ситуация может чуть снять напряженность. Но пока таких заявлений нет. Кроме того, Москва все время самостоятельно интерпретирует любые заявления. Поэтому Путин и сказал, что, мол, мы, конечно, за то, чтобы заключить договор с США, но США мы не верим, они все равно соблюдать ничего не будут. Зачем же ты предлагаешь, если ты сам не веришь в то, что США как сторона, как партнер не будет соблюдать эти договоренности? Я бы сказал, что пока перспективы (диалога с Зеленским –ред.) нет ни в каком формате", — сказал правозащитник.

Ранее Фейгин объяснил, почему ситуацию с размещением российских ядерных ракет в Беларуси нельзя назвать абсолютно похожей на "Карибский кризис".

"Россия, находясь около своих границ, перемещает ядерное оружие к границам НАТО, то есть в Беларусь, с которой есть союзный договор, договор о военном сотрудничестве. Но американцы-то ведь ничего не размещают. Где и что они размещали? То есть, если представить на месте американцев Советский Союз, то именно тогда (во время периода, когда начался так называемый "Карибский кризис" - ред.) Советский Союз повез на кораблях эти ракеты, а потом развернул их после напряжения.

Пусть мне покажут, где ракеты малой и средней дальности были размещены в Украине или в Прибалтике. Поэтому здесь напоминает "Карибский кризис" только исключительно поведение Москвы. Оно и в том, и в другом случае было наглым и циничным. Тогда этим занимался СССР с полусумасшедшим деревенским дураком (имеется в виду генеральный секретарь СССР Никита Хрущев - ред.), а теперь в такой же советской тактике этим занимается Москва как наследник (СССР – ред.) в лице Путина", — сказал Фейгин.

Отметим, что 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".