15:57, Вчера

"Слуга" обругал полицейских при исполнении: опубликовано видео Отмечается, что инцидент произошел еще в декабре 2020 года

Народный депутат из "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД. Видео, предоставленное полицейскими, опубликовала "Украинская правда".

На кадрах Галушко ругается на копов, остановивших автомобиль нардепа. Он обзывает стражей порядка "дебилами" и обвиняет их в провокации.

Интересно, что за рулем автомобиля был водитель, но нардеп не заставил себя ждать и приехал на место правонарушения. По данным СМИ, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.

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Известно, что автомобиль нардепа остановили в центре Киева за пересечение двойной лини. Также во время записанного разговора выяснилось, что автомобиль депутата официально принадлежит не ему, а матери.

Инцидент с депутатом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" прокомментировал экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"У нас нет тех, кто будет отдельно выделяться в законе. Уважать закон и тех, кто защищает закон – тоже нужно всем. Я здесь буду на стороне полицейских всегда. В последнее время мы видим очень многих представителей власти, которые таким образом общаются с правоохранительными органами. Это недопустимая ситуация. Мне хотелось, чтобы эта ситуация была рассмотрена не только на регламентном комитете Верховной Рады. Будет очень хорошо, если народные депутаты осознают: полицейские защищают закон и государство. Я уже давно говорю, что нужно принять закон о повышении ответственности за оскорбление полицейских. И применять его независимо от того, кто будет оскорблять полицейских: обычный рабочий завода или заместитель министра внутренних дел", - говорит он.

Мартыненко также отметил, что полицейские имели полное право после остановки осмотреть автомобиль нардепа:

"Осмотр и обыск авто - разные процессуальные действия. Если у полицейских есть основания, тогда они могут осматривать машины не только народных депутатов, а даже других руководителей государства".

Сам нардеп Галушко уверяет: правоохранители без аргументов обыскали его личные и рабочие документы, а также кошелек:

"Там все вранье, все, что написано. Не было никакого нарушения, просто остановили автомобиль, обыскали, без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые у меня находились в машине. Если я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать "- дебилы, значит".

Тем временем на скандал с коллегой-депутатом отреагировала пресс-служба фракции "Слуга народа". Официальное сообщение появилось на странице политической силы в социальной сети Facebook.

"Фракция политической партии «Слуга народа» осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента.

По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшееся 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.

Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", - отмечается в сообщении.