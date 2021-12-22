13:29, Вчера

Подозрение Порошенко – нардеп указал на "странные" моменты Подозрение Порошенко могли объявить сейчас, чтобы перед праздниками отвлечь от проблем, накопившихся в стране, считает нардеп

Подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко составляли неопытные люди, а сам метод вручения напоминал очередное шоу. Об этом сообщил в программе "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" народный депутат Михаил Цымбалюк.

"Прежде всего, это подозрение готовилось не один день. Еще в начале декабря экс-заместитель генерального прокурора генерал Виктор Трепак на своей странице в Facebook опубликовал информацию, что будет подозрение, и что подозрение не будет подписывать генеральный прокурор, а кто-то из заместителей. То есть, это говорит о том, что подозрение готовилось давно. Генпрокурор сейчас в отпуске. А там было написано в его посте, что возможно (генпрокурор – ред.) будет находиться в США с рабочей поездкой. Это не столь важно, но это говорит о том, что подозрение готовилось много недель", — сказал нардеп.

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Он также обратил внимание на то, что текст подозрения Порошенко написан неграмотно.

"И меня тоже удивил неграмотный текст. Или это умышленные ошибки, или что-то еще. Почему не подписала генеральный прокурор? Здесь есть две версии. Одна версия - она как профессиональный юрист не могла подписать, потому что там правовой нигилизм. С другой стороны (вторая версия – ред.), она этим не подписанием положила крест на карьере генерального прокурора", — отметил депутат.

Он также назвал очередным шоу метод вручения подозрения Порошенко.

"Следующая вещь, которая удивляет - метод вручения этого подозрения, или объявления его. Есть масса вариантов. Это выглядело как очередное шоу. Потому что правоохранительные органы знают четко, когда будет ехать за границу Петр Порошенко, где он находится. Можно было это сделать (объявить подозрение - ред.) в кулуарах Верховной Рады, как это происходило с некоторыми другими народными депутатами. Это выглядело так, будто власти хотели, чтобы он уехал за границу и, возможно, потом не возвращался определенное время. Сейчас есть процедура заочного осуждения, поэтому (возможно - ред.) исходят из этих обстоятельств", — сказал парламентарий.

Он также напомнил о приговоре бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко, который был вынесен ей в 2010 году.

"Юлия Тимошенко в определенный период не уезжала из государства. В 2010 году ей власть также советовала покинуть государство и не заниматься политикой. Она сознательно не поехала, она знала, что ее ожидает. Она этот путь прошла, конечно, непростой, тернистый, но есть решение Европейского суда по правам человека, что этот приговор (в отношении Тимошенко - ред.) был политически мотивирован, мы знаем последствия. Поэтому, мы советуем Петру Алексеевичу (Порошенко - ред.) вернуться в государство, пройти этот путь, возможно, судебный, а возможно, на стадии досудебного расследования, и доказать свою невиновность. Также Петр Алексеевич на себе сможет почувствовать, какую судебную систему, в том числе правоохранительную, во время его руководства выстроило государство", — сказал Цымбалюк.

Нардеп также предположил, почему именно сейчас решили сообщить о подозрении Порошенко.

"Я не исключаю, что время выбрали так, чтобы перебить те проблемы, которые существуют в государстве. Мы помним, что в четверг Верховная Рада не поддержала выделение средств шахтерам, они поехали домой без денег. То постановление, что в пятницу было проголосовано, это такой фейк, потому что Кабмин будет определять, откуда брать деньги и отдавать зарплаты. В пятницу так же поступили с ФЛП - не продлили им отсрочку введения кассовых аппаратов, а они просили об этом хотя бы на год. Мы видим, что (происходит – ред.) с пенсиями, есть и другие вызовы. Мне кажется, что хотели перед Новым годом именно это перебить", — отметил он.

Политик также подчеркнул, что подозрение Порошенко составляли люди, которые не имеют опыта.

"Следующее. Если смотреть профессионально на это подозрение, на текст, то он выписан не совсем профессионально. Но есть и другое дело - мы не видели самих материалов уголовного производства. То, что есть в публичном доступе - это так называемые телефонные разговоры и прочее. Там не все. Будет ли сложно следствию досудебному, и даже в судебном порядке, доказать виновность тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Хотя, по моей информации, Офис президента и глава государства ставят четкое поручение - "посадить". Но выполнение, техника, профессионализм, вещественные доказательства - не так будет все просто. Даже то, что Медведчук, которому тоже, по моей информации, намекали уехать из государства, не уехал. Он тоже юрист, он сделал это сознательно, так как понимал незавершение этого судебного процесса. То есть материалы шиты белыми нитками. Как это будут поворачивать дальше - мы все увидим", — сказал Цымбалюк.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Отметим, политолог Дмитрий Спивак сообщил, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко были допущены ошибки.

"Когда народ лишают хлеба и свободы и оставляют только зрелище - это начало конца любого правителя, который считает, что народу не нужен хлеб, а нужно только зрелище…Многие не знают то, что я сейчас скажу. Наши ребята придумать-то могут, потому что они талантливые, а исполнить не могут, потому что пришли к власти те, кто не понимает, что такое государство. Дали подозрение, там 30 страниц, там есть уникальные вещи.

Первое. В одной из строчек Порошенко назвали президентом Украины вот сейчас. Там такая фраза есть – такого-то ноября 2021 президент Порошенко собрал СНБО. То есть перепутали. Пункт номер два. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав организации ООН. Ну, начните уже с "Авраам родил Исаака". Что это такое, расскажите? Это документ, между прочим. Это подозрение Петру Алексеевичу Порошенко. Это смешно в каких-то моментах", — сказал политолог.