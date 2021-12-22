12:06, Вчера

Найдено слабое место Зеленского - вердикт психолога Психолог отметил, что в отношениях Зеленского с Порошенко есть признаки мести за нанесенную обиду

Президент Владимир Зеленский затаил серьезную обиду на своего предшественника Петра Порошенко. Об этом сообщил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" политический психолог Олег Хомяк.

"У Зеленского врагами становятся люди, которые лично его задевают. Это такая глубинная обида. Порошенко его задел во время выборов, неоднократно задел, а такой типаж как Зеленский, такого не забывают. Там всегда рана, она всегда есть, и в той или иной степени она актуализируется. Если у Зеленского обида, то еще включается и мстительность. И там уже без рефлексии, без норм морали, без этики, без ничего. Оно может притухать, но в принципе логика вот такая. Для него Порошенко - враг по определению. Не политически, а чисто психологически, что является также слабостью. Он не любит его (Порошенко - ред.), потому что тот его обидел. Только поэтому", — сказал психолог.

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Эксперт также отметил, что у Зеленского плохо вырисовывается картина будущего, поэтому он возвращается в прошлое, к избирательной кампании, где он давал какие-то обещания украинцам.

Так как Порошенко было сообщено о подозрении в уголовном преступлении только в конце 2021 года, по-видимому, здесь можно провести аналогию с заявлением Зеленского на дебатах с Порошенко в 2019 году – "Я ваш приговор".

"А дальше, что происходит? Был сюжет на выборах. Ну, по идее, ты должен был сразу после этого сделать то, что ты пообещал сделать. Ты этого не сделал. Сейчас это выглядит так, что у Владимира Александровича (Зеленского - ред.) буквально нет никаких ходов, и он возвращается в прошлое - это то, что он сейчас начинает делать. Какой смысл это было делать сейчас, если тогда это можно было делать, если все готовы были, этого ждали и так далее? Другое дело, что мы сейчас не обсуждаем, были ли реальные материалы, чтобы это сделать. По факту мы видим, что сейчас он просто обращается к прошлому. У него нет будущего, у Зеленского. Он обращается в прошлое, и мы все время вязнем в этой ситуации",- сказал психолог.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Отметим, политолог Дмитрий Спивак сообщил, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко были допущены ошибки.

"Когда народ лишают хлеба и свободы и оставляют только зрелище - это начало конца любого правителя, который считает, что народу не нужен хлеб, а нужно только зрелище…Многие не знают то, что я сейчас скажу. Наши ребята придумать-то могут, потому что они талантливые, а исполнить не могут, потому что пришли к власти те, кто не понимает, что такое государство. Дали подозрение, там 30 страниц, там есть уникальные вещи.

Первое. В одной из строчек Порошенко назвали президентом Украины вот сейчас. Там такая фраза есть – такого-то ноября 2021 президент Порошенко собрал СНБО. То есть перепутали. Пункт номер два. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав организации ООН. Ну, начните уже с "Авраам родил Исаака". Что это такое, расскажите? Это документ, между прочим. Это подозрение Петру Алексеевичу Порошенко. Это смешно в каких-то моментах", — сказал политолог.