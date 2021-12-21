23:41, 21 декабря

Зеленский не вернется в "Квартал 95" - Гордон назвал причину "Квартал-95" не может себе позволить сегодня остро высмеивать нынешнюю власть, отметил Гордон

Президент Владимир Зеленский после своей каденции не сможет вернуться в "Квартал 95", потому что возвращаться будет некуда. Об этом заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

Так он ответил на вопрос телезрителя о том, сможет ли Зеленский после поста главы государства вернуться в "Квартал 95", и как он сможет шутить и смотреть в глаза украинцам.

"Я очень боюсь, что еще два с половиной срока президента Зеленского и на месте "Квартала" останется пепелище. Потому что им не разрешают шутить о президенте, он же против шуток о себе. Он, который сделал себе имя, популярность, славу на шутках знаменитых, на номерах знаменитых, на роликах, направленных против власти имущих, когда он в блестящем стиле показывал их. Но он теперь запрещает своим ребятам о себе шутить, они делают сладенькие шуточки. А все это ведет к чему? К потере популярности, потому что там, где острота - там популярность. А там, где мед засахаренный - там все. Поэтому вернется ли президент в "Квартал" после своей каденции, то, думаю, что нет, потому, что возвращаться будет некуда", — сказал журналист.

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В этой же программе Дмитрий Гордон рассказал, почему удалил из социальной сети фото с президентом Владимиром Зеленским и шашлыками. По его словам, публикацию удалил Instagram, а не он сам.

"Поступили жалобы, что зажарили Соловьева, я этого не учел. Люди, наверное, писали, что зажарить можно свинью, барана, а жарить Соловьева - себя не уважать", — сказал Гордон.

Ранее журналист заявил, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", - рассказал он.