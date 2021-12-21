23:37, 21 декабря

"Это не он": Гордон объяснил, почему не завидует Зеленскому "Нет ничего дороже свободы"

В эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему никогда не будет баллотироваться в президенты Украины.

"Хочу и дальше оставаться свободным и независимым человеком. Нет ничего дороже свободы. Не верьте, когда говорят, что вот пойду туда, сюда. Они все не свободные люди, они не живут своей жизнью", - сказал Гордон.

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Он также рассказал, что Владимир Зеленский очень изменился после того, как стал президентом.

"Посмотрите, как выглядит Владимир Зеленский. Сравните, как он выглядел 2-3 года назад - это другой человек. Я на него смотрю иногда - это не он. Я знал не того Владимира Зеленского", - отметил журналист.

Ранее в эфире общенационального телеканала "Украина 24" Дмитрий Гордон посоветовал Владимиру Зеленскому сделать так, чтобы его окружали умные люди.

"Я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Владимир Олександрович, вам осталось руководить Украиной 2,5 года - если ничего, конечно, не произойдет, но дай Бог, чтобы ничего не произошло.

Я очень хочу, чтобы за это время вы не становились монархом. Я очень хочу, чтобы вы не становились рабом своего Офиса. Разгоните болванов, которые окружают вас в большом количестве. Увольте Ермака - он доведет вас до цугундера. Он слишком умен - и потенциально в этом большая угроза для вас лично.

Сделайте все для того, чтобы вас окружали умные люди. Пусть они будут даже умнее вас, пусть вы не будете с ними соглашаться. Последнее слово все равно за вами", - сказал он.