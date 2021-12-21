23:05, 21 декабря

Не скажу плохого слова о Порошенко: неожиданное заявление Гордона "Я все сказал, когда Порошенко был на вершине"

В эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" известный украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему сейчас не критикует бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Я так воспитан, что даже когда враги в беде, я не добиваю людей, которые падают. Порошенко сейчас падает, но я не скажу ни одного плохого слова в его адрес. Я все сказал, когда Порошенко был на вершине. А говорить, когда человек падает, могут только очень слабые люди", - сказал он.

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По словам журналиста, подозрение в госизмене Петра Порошенко сегодня ни к чему не приведет - расследовать его деятельность Владимиру Зеленскому нужно было в течение полугода после избрания президентом.

"Я говорил Зеленскому, что он так и не стал приговором для Петра Алексеевича, хотя он говорил об этом ему на стадионе. Я Петра Порошенка сильно не люблю. Я считают его виновным во многих бедах моей страны. Персонально, лично виновным. Но то, что происходит сейчас - очередные кинофильмы", - отметил Гордон.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Политолог Дмитрий Спивак, в свою очередь заявил, что в подозрении Петру Порошенко были допущены ошибки.

"Когда народ лишают хлеба и свободы и оставляют только зрелище - это начало конца любого правителя, который считает, что народу не нужен хлеб, а нужно только зрелище…Многие не знают то, что я сейчас скажу. Наши ребята придумать-то могут, потому что они талантливые, а исполнить не могут, потому что пришли к власти те, кто не понимает, что такое государство. Дали подозрение, там 30 страниц, там есть уникальные вещи.

Первое. В одной из строчек Порошенко назвали президентом Украины вот сейчас. Там такая фраза есть – такого-то ноября 2021 президент Порошенко собрал СНБО. То есть перепутали. Пункт номер два. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав организации ООН. Ну, начните уже с "Авраам родил Исаака". Что это такое, расскажите? Это документ, между прочим. Это подозрение Петру Алексеевичу Порошенко. Это смешно в каких-то моментах", — сказал политолог.