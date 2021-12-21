22:41, 21 декабря

Спивак перечислил "проколы" в подозрении Порошенко Читая текст подозрения Петру Порошенко, в некоторых моментах становится смешно, сказал политолог

В подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко были допущены ошибки. Об этом сообщил в программе "Правда" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

"Когда народ лишают хлеба и свободы и оставляют только зрелище - это начало конца любого правителя, который считает, что народу не нужен хлеб, а нужно только зрелище…Многие не знают то, что я сейчас скажу. Наши ребята придумать-то могут, потому что они талантливые, а исполнить не могут, потому что пришли к власти те, кто не понимает, что такое государство. Дали подозрение, там 30 страниц, там есть уникальные вещи. Первое. В одной из строчек Порошенко назвали президентом Украины вот сейчас. Там такая фраза есть – такого-то ноября 2021 президент Порошенко собрал СНБО. То есть перепутали. Пункт номер два. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав организации ООН. Ну, начните уже с "Авраам родил Исаака". Что это такое, расскажите? Это документ, между прочим. Это подозрение Петру Алексеевичу Порошенко. Это смешно в каких-то моментах", — сказал политолог.

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Он также отметил, что генпрокурор Ирина Венедиктова не решилась подписывать такое подозрение и ушла в отпуск.

"Но и вишенку на торте я вам скажу…Кому выдали сегодня подозрение? Экс-президенту государства. По какой статье его обвиняют? По серьезнейшей статье - в государственной измене. Кто подписал это подозрение? Вернее не так - кто должен был бы подписать подозрение экс-президенту государства? Генеральный прокурор. А где генеральный прокурор со вчерашнего вечера? В отпуске Ирина Венедиктова. А где первый заместитель генпрокурора? В отпуске первый заместитель генерального прокурора. Вы понимаете, о чем идет речь? Не хочет госпожа Венедиктова ставить свою подпись вот под этой историей, потому что она понимает концовку этой истории. Поэтому не бывает так ребята, что генеральный прокурор и ее первый заместитель уходят в отпуск за несколько часов до того, как в государстве происходят подобные вещи. Не каждый день обвиняют в государственной измене экс-президента этой страны. Поэтому все это вилами по воде писано. Очередная "гениальная" серия вот этого сериала - "Полюбите меня уже в качестве президента". Отсутствие Венедиктовой, думаю, подтверждает мои слова, мне так видится", — отметил Спивак.

Отметим, что эксперт по вопросам нацбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк акцентировал внимание на том, что Венедиктовой пришлось выбирать между Востоком и Западом, когда речь шла о подписании подозрений Петру Порошенко и Виктору Медведчуку.

"Мне понятно поведение госпожи Ирины (Венедиктовой - ред.). Она, подписав подозрение Медведчуку, закрыла себе восточную границу. Там она "нерукопожатна". Если бы она подписала подозрение Порошенко, она бы закрыла себе западную границу. Тогда бы не было ни Америки, ни Куршевеля, а были бы Трускавец, Сатанов и Закарпатье. Вот в чем дело, понимаете? И ей ничего не оставалось, она просто себя бы окружила, но это дело нравственности, здесь даже не юриспруденция, потому, что там выполнены все требования",- сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Нардеп Кира Рудик, в свою очередь, отметила, что вручая подозрение в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, действующая власть пытается отвлечь украинцев от проблем, которые сейчас есть в стране. По ее словам, действия Офиса президента только навредят украинскому государству, ведь за ситуацией с Петром Порошенко внимательно следят наши западные партнеры.

"Происходящее сейчас – попытка подрыва единства изнутри. Я прекрасно понимаю, почему это делает Офис президента, потому что уже много говорили о российских крысах, которые этим конкретно занимаются. Но это сейчас не помогает нашей стране, а наоборот – вредит", — сказала Рудик.