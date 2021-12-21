22:07, 21 декабря

Гордон удалил пост с Зеленским и шашлыками: стала известна причина "Утром проснулся в хорошем настроении"

В эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему удалил из социальной сети фото с президентом Владимиром Зеленским и шашлыками.

"Утром проснулся в хорошем настроении. Думаю, как бы потролить весь мир? Опубликовал фото, где президент, я, Алеся Бацман и Савик Шустер, готовят шашлыки. И написал примерно так: Воспоминания о лете. Я с друзьями на шашлыках, зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось жестким и невкусным, из-за этого и перессорились", - говорит он.

По словам Гордона, публикацию удалил Instagram, а не сам журналист.

"Поступили жалобы, что зажарили Соловьева, я этого не учел. Люди, наверное, писали, что зажарить можно свинью, барана, а жарить Соловьева - себя не уважать", - сказал Гордон.

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Напомним, летом 2021 года президент Владимир Зеленский устроил для журналистов пикник накануне их профессионального праздника.

"На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно. Отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы", – говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.

На мероприятии присутствовали, среди прочих, журналисты Савик Шустер, Дмитрий Гордон, два ведущих телеканала "Украина 24" Василий Голованов и Наталья Влащенко и другие.

Подробностями неформальной встречи президента с журналистами поделился в эфире телеканала "Украина 24" Дмитрий Гордон:

"Что касается встречи с президентом, она мне понравилась. Я увидел человека, имею в виду президента, который ничуть не изменился с тех пор, когда мы плотно общались. Он такой же человечный, такая же быстрая реакция, моментальная реакция, юмор на высоте, на высшем уровне, он был очень откровенен, но и мы были откровенные. Вы видели, вопросы были очень разные, и с претензией, жесткие, Севгиль Мусаева жесткий вопрос задавала, Алеся Бацман жесткий вопрос по свободе слова, о законе о СМИ задала. Президент был домашним, очень человечным и откровенным. Не было вопроса, от которого бы он уходил. 5 часов было общение – с 13:00 до 18:00. Я не скрою, я уже был инициатором, чтобы мы расходились по домам, потому что солнце палило нещадно иногда. Мне очень понравилась встреча, она была информативной. Всегда важно – не просто посидеть посмотреть друг на друга, а обменяться информацией, сверить часы, сверить курс", – отметил журналист.

Ранее журналист заявил, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", - рассказал он.