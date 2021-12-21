Эксперт объяснил, почему Венедиктова не подписала подозрение Порошенко

Генпрокурор Венедиктова подставила президента Зеленского, считает Василий Вовк

Эксперт объяснил, почему Венедиктова не подписала подозрение Порошенко

Генпрокурору Ирине Венедиктовой пришлось выбирать между Востоком и Западом, когда речь шла о подписании подозрений Петру Порошенко и Виктору Медведчуку.  Такой точкой зрения поделился в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам нацбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

Он считает, что интервал между сообщением о подозрении нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку  и сообщением о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко слишком велик. 

"Было еще в мае заявлено, что Медведчук вступил в преступный сговор с высшим руководством государства, другими должностными лицами, в том числе правовых структур. Все правильно президент делал, если бы он делал все одновременно и системно. Мне жаль Владимира Александровича (Зеленского - ред.), я честно говорю, так как генеральный прокурор его подставила, обманула, подвела и предала, если говорить прямым языком.  Действительно, она должна была продолжать эту эпопею, которую начала с Медведчука", — сказал он.

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Вовк также высказал предположение относительно того, почему подозрение Порошенко не было подписано параллельно с Медведчуком.

"Мне понятно поведение госпожи Ирины (Венедиктовой - ред.). Она, подписав подозрение Медведчуку, закрыла себе восточную границу. Там она "нерукопожатна".  Если бы она подписала подозрение Порошенко, она бы закрыла себе западную границу. Тогда бы не было ни Америки, ни Куршевеля, а были бы Трускавец, Сатанов и Закарпатье. Вот в чем дело, понимаете?  И ей ничего не оставалось, она просто себя бы окружила, но это дело нравственности, здесь даже не юриспруденция, потому, что там выполнены все требования",- сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Нардеп Кира Рудик, в свою очередь, отметила, что вручая подозрение в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, действующая власть пытается отвлечь украинцев от проблем, которые сейчас есть в стране. По ее словам, действия Офиса президента только навредят украинскому государству, ведь за ситуацией с Петром Порошенко внимательно следят наши западные партнеры. 

"Происходящее сейчас – попытка подрыва единства изнутри. Я прекрасно понимаю, почему это делает Офис президента, потому что уже много говорили о российских крысах, которые этим конкретно занимаются. Но это сейчас не помогает нашей стране, а наоборот – вредит", — сказала Рудик. 

Источник Украина 24 Теги Ирина Венедиктова Петр Порошенко Виктор Медведчук