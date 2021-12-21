21:28, 21 декабря

Эксперт объяснил, почему Венедиктова не подписала подозрение Порошенко Генпрокурор Венедиктова подставила президента Зеленского, считает Василий Вовк

Генпрокурору Ирине Венедиктовой пришлось выбирать между Востоком и Западом, когда речь шла о подписании подозрений Петру Порошенко и Виктору Медведчуку. Такой точкой зрения поделился в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам нацбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

Он считает, что интервал между сообщением о подозрении нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку и сообщением о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко слишком велик.

"Было еще в мае заявлено, что Медведчук вступил в преступный сговор с высшим руководством государства, другими должностными лицами, в том числе правовых структур. Все правильно президент делал, если бы он делал все одновременно и системно. Мне жаль Владимира Александровича (Зеленского - ред.), я честно говорю, так как генеральный прокурор его подставила, обманула, подвела и предала, если говорить прямым языком. Действительно, она должна была продолжать эту эпопею, которую начала с Медведчука", — сказал он.

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Вовк также высказал предположение относительно того, почему подозрение Порошенко не было подписано параллельно с Медведчуком.

"Мне понятно поведение госпожи Ирины (Венедиктовой - ред.). Она, подписав подозрение Медведчуку, закрыла себе восточную границу. Там она "нерукопожатна". Если бы она подписала подозрение Порошенко, она бы закрыла себе западную границу. Тогда бы не было ни Америки, ни Куршевеля, а были бы Трускавец, Сатанов и Закарпатье. Вот в чем дело, понимаете? И ей ничего не оставалось, она просто себя бы окружила, но это дело нравственности, здесь даже не юриспруденция, потому, что там выполнены все требования",- сказал он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Нардеп Кира Рудик, в свою очередь, отметила, что вручая подозрение в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, действующая власть пытается отвлечь украинцев от проблем, которые сейчас есть в стране. По ее словам, действия Офиса президента только навредят украинскому государству, ведь за ситуацией с Петром Порошенко внимательно следят наши западные партнеры.

"Происходящее сейчас – попытка подрыва единства изнутри. Я прекрасно понимаю, почему это делает Офис президента, потому что уже много говорили о российских крысах, которые этим конкретно занимаются. Но это сейчас не помогает нашей стране, а наоборот – вредит", — сказала Рудик.