21:27, 21 декабря

Порошенко подготовили не то подозрение – заявление Спивака "Статья в государственной измене экс-президенту страны бессмысленна"

Власти не собираются арестовывать пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в государственной измене, так как ему вручили совсем не то подозрение. Об этом сказал в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политолог и журналист Дмитрий Спивак.

"Криминальные дела и подозрения ему (Петру Порошенко,-ред) необходимо вручать по тем статьям, по которым он может нести реальную уголовную ответственность: коррупция, мародерства, создания ОПГ, экономические вопросы. Статья в государственной измене экс-президенту страны бессмысленна. Она не имеет концовки, судебного решения и срока. Игра на месяцев 10-12 вперед. Сейчас он вернется, его задержат, мера пресечения, телекамеры. Ни у кого даже мысли нет его сажать. Речь идет только о том, чтобы перед Новым годом хочется что-то сказать", - говорит он.

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По словам журналиста, у власти нет реальных оснований для криминального преследования политика.

"Я докажу: на прошлой неделе приказал долго жить - закончил свое существование, как юридическое лицо "Укроборонпром". А это значит, что все следы преступления 2015-2020 годов в исполнении Порошенко, Свинарчука, Гладковского - погребены под асфальт. Нет больше "Укроборонпрома", значит, и криминальных дел тоже нет. Остается только поиграть в госизмену. Бесполезное занятие", - отметил политолог.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее депутат из фракции "Голос" Кира Рудик заявила, что подозрение Петру Порошенко в государственной измене является притеснением оппозиционных сил в Украине.