20:20, 21 декабря

На Западе считают, что Зеленский давит на бизнесменов – нардеп о законе об олигархах Экс-глава СБУ сообщил, что закону об олигархах уже дали свою оценку западные международники

Власть не захотела комментировать критику в издании Financial Times, касающуюся так называемого закона об олигархах. Об этом сообщил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава СБУ, нардеп Валентин Наливайченко.

"Financial Times (международная деловая газета – ред.) два дня назад выпускает серьезную статью, впервые за долгие месяцы посвященную Украине. И заголовок этой статьи, как и ее содержание, о том, что закон об олигархах, о котором было так много шума - это не что иное, как давление президента Зеленского на нелояльных (к украинской власти – ред.) бизнесменов, с целью, чтобы взять под контроль телеканалы", — сказал нардеп.

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Он также отметил, что издание, в котором была опубликована эта статья, популярно среди политических элит и бизнесменов.

"Все, кто работал в дипломатии, знают, что Financial Times читает и президент США Джо Байден, и премьер-министр (Великобритании - ред.) Джонсон, и все остальные мировые лидеры, политическая элита мира, политические эксперты мира. То есть гипотетические инвесторы тоже прочли. И вот вам международная реакция. То что она взяла (выдержала паузу - ред.) несколько месяцев, но она появилась. Об этой международной реакции власть молчит", — сказал парламентарий.

Наливайченко имел в виду статью "Президент Украины борется с олигархом в тылу на фоне нависшей угрозы со стороны России". В статье отмечается, что Владимир Зеленский хочет добиться прекращения критики действий власти на телеканалах "Украина" и "Украина 24".

Стоит отметить, что в прошлом выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что в 2019 году у команды президента был уникальный шанс - войти в историю как честные и некоррумпированные реформаторы Украины, но возможность была упущена.

"Тогда это был большой шанс. Шанс был такого уровня, какого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины. Это были все силовики для борьбы с коррупцией, для достижения тех результатов, которых ожидало общество - как в продвижении реформ, так и в завершении "эпохи коррупции". Это был шанс на новое правительство - правительство, которое бы не было замешано в коррупции, правительство, которое готово было внедрять реформы.

Это была абсолютная, под президентом - в хорошем понимании этого слова, — для реализации реформ Верховная Рада Украины. Было монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и уже не будет. И это были уникальные шансы для реализации всех тех обещаний, которые мы давали людям во время избирательной президентской кампании, парламентской кампании, для того, чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми. К сожалению, этого не произошло", — отметил Разумков.