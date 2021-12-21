19:25, 21 декабря

Подозрение Порошенко: Рудик объяснила, почему власть ждала два года "Происходящее сейчас – попытка подрыва единства изнутри"

Вручая подозрение в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, действующая власть пытается отвлечь украинцев от проблем, которые сейчас есть в стране. Об этом сказала в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Голос" Кира Рудик.

"Почему именно сейчас, а не два года назад, если были какие-то факты вручить это подозрение? Это делается перед Новым годом. Ну, понимаете, для "95 квартала" новогодние праздники - интенсивное время, они привыкли, что это нужно делать перед Новым годом. И действительно, нужно отвлечь от проблем, которые сейчас есть в стране. Мы уже не говорим о том, что у нас проблемы с COVID-19 и в 2022 году нужно будет делать третью прививку. Об энергетическом, экономическом кризисе и о том, что 600 тысяч человек в этом году из Украины уехали на заработки. О враге, который на наших границах и нам нужно консолидировать силы и решить эту проблему. Власть хочет отвлечь внимание, а самый лучший способ для этого - устроить скандал и притеснить оппозицию", - говорит она.

По ее словам, действия Офиса президента только навредят украинскому государству, ведь за ситуацией с Петром Порошенко внимательно следят наши западные партнеры.

"Происходящее сейчас – попытка подрыва единства изнутри. Я прекрасно понимаю, почему это делает Офис президента, потому что уже много говорили о российских крысах, которые этим конкретно занимаются. Но это сейчас не помогает нашей стране, а наоборот – вредит", - сказала Рудик.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене является политическим заказом.