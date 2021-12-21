19:24, 21 декабря

Путин не Бог, чтобы в него верить: Зеленский о готовности к переговорам с Кремлем Зеленский отметил, что украинская сторона готова встречаться с российской стороной - по его словам, формат этой встречи не важен

Украина открыто заявляет о том, что готова к диалогу с Россией, сказал президент Владимир Зеленский журналистам после конференции с участием всех украинских послов, сообщает телеканал "Украина 24".

Глава государства ответил на вопрос, верит ли он в результативность встречи с президентом России Владимиром Путиным, после того, как РФ начала требовать от США гарантий, касающихся нерасширения НАТО в восточной Европе.

"Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что мы должны делать все, чтобы строить различные форматы встречи. И я вижу, что есть Нормандия отдельно от Нормандии. Все же, не отменяя Нормандию, с которой сейчас мощно работает президент Французской Республики, (он – ред.) говорил с Путиным, говорил, со мной, сейчас снова с президентом России разговаривает. Он готовится. Мы вместе с ним общаемся, приобщаем нового канцлера, вводим его в эти детали, хотим, чтобы он был вовлечен в процесс, и был так же заинтересован как Украина. По крайней мере, чтобы он был заинтересован, как Франция", — сказал Зеленский.

Читайте также: Путин хочет избежать войны: в России объяснили почему

Президент Украины также подчеркнул, что заявления, которые не согласовываются с позицией руководства страны, можно расценивать, как информационную атаку.

"Относительно тех или иных заявлений с любой стороны. Если с нами это не согласовано, мы уже привыкли - это просто как очередная информационная атака. И нам все равно откуда она идет, из какой прессы, на каком языке она написана. Мы готовы выполнять только то, что мы готовы выполнять, о чем мы договорились. Пока что все договоренности, которые у нас были, написаны в Нормандском саммите. Это единственное, что было из предметных договоренностей. И там было много вещей... Все остальное на сегодня - сдерживание России со стороны президента Байдена, то, что он мне говорил, — там много разных деталей, но посмотрим. Я не вижу там, скажем так, конкретики", — сказал Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что Украина готова к диалогу с РФ.

"Мы открыто говорим, что мы открыты к диалогу. Нам надо, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже, когда они говорят о выполнении этапов Минского процесса, мы не просто говорим - мы говорим, что мы готовы выполнять. Мы даже написали 10 шагов, как очень быстро выполнить сложный документ. 10 шагов с привлечением Нормандии, с привлечением США. Мы передали все шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии - всем сторонам. Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нам не забрасывали информацию, что мы что-то не хотим… Когда мне кто-то начинает говорить, что, вот, президент Российской Федерации говорит, то я говорю - пожалуйста, пусть он скажет мне в присутствии вас, что мы не готовы что-то выполнять, и что именно мы не готовы. Давайте тогда говорить - как мы будем готовы, когда мы будем (готовы – ред.). Но все эти вопросы (адресуйте – ред.) к другой стороне, к России. Мы готовы. Мы открыто говорим - мы готовы встречаться с Российской Федерацией. Мы этого не боимся. В любом формате, с любыми нашими партнерами, чтобы никто не обиделся. Но я на обиды в последнюю очередь смотрю. Поэтому мы готовы и к прямому диалогу тет-а-тет. Нам все равно, в каком формате", — заявил Зеленский.

На этом же брифинге президент сообщил, что Украина договаривается о том, чтобы принять участие в саммите НАТО.

"Для нас главное, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, с датами или сроками, когда нас будут видеть полноправным членом Альянса", — сказал он.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. Документ под названием "Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора" состоит из 9 статей.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Ранее международный обозреватель Иван Яковина рассказал, какую цель преследует Россия, ставя ультиматум перед НАТО и США:

"Предложения, представленные российским МИД, не имеют никакого отношения к построению системы безопасности, поскольку в случае их исполнения Европа станет более опасным местом. Фактически речь идет о том, что Россия говорит Западу: давайте вы уберете все свои войска, всю свою инфраструктуру с территории постсоветских государств и Восточной Европы, и разрешите нам делать все, что мы захотим. А чего хочет Россия - не является большим секретом, об этом Владимир Путин писал в своих статьях. Он хочет уничтожения Украины как государства и поглощение Украины Россией. Это его главная цель".