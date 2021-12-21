19:05, 21 декабря

Зеленский: Украина готовится к участию в саммите НАТО Президент рассказал о главной цели Украины на саммите

Украина договаривается о том, чтобы принять участие в саммите НАТО, сказал президент Владимир Зеленский на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Что касается членства в Альянсе, в Мадриде в 2022 году (будет саммит НАТО — ред.), мы ставим такую задачу, и мы обговаривали участие Украины с генеральным секретарем НАТО, а также за кулисами, учитывая отдельные отношения с отдельными лидерами. Для нас главное, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, с датами или сроками, когда нас будут видеть полноправным членом Альянса", — сказал он.

Читайте также: Есть оружие, которым можно воевать с Путиным — эксперт о вопросе Украины в НАТО

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что перспективы Украины относительно членства в НАТО достаточно реальны, и этого очень боится Российская Федерация.

"Наши перспективы относительно членства в Альянсе - реальны. Я убежден, что американцы и НАТО никогда не подпишут этот документ (относительно запрета на включение в состав НАТО стран бывшего СССР, — ред.), Россия все равно останется в изоляции и нового раздела мира не будет", — отметил он.