18:41, 21 декабря

Дело против Порошенко - борьба с оппозицией - нардеп "Они хотят обеспечить выполнение своего политического обещания о посадках"

Объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко - использование политических инструментов воздействия для решения политических задач. Об этом заявила в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из партии "Голос" Инна Совсун.

"Дело является частью более широкой программы по притеснениям политической оппозиции в Украине. В условиях, когда власть не может решить актуальные проблемы, которые есть сегодня, противостоять тем кризисам, с которыми украинское общество столкнулось... Власти, к сожалению, пытаются поднять свои рейтинги способами давления на политическую оппозицию", - сказала она.

Депутат предположила, что после возвращения Петра Порошенко в Украину, продолжится телесериал с задержанием бывшего президента страны:

"Я подозреваю, что мы увидим очередную серию телесериала и попыток принудительно привести Порошенко для допроса или других следственных действий. И я думаю, что это именно то, на что рассчитывает власть. Они (власть, - ред.) хотят обеспечить выполнение своего политического обещания о посадках. Они хотят растянуть в действии эту всю историю, и будут определенное время пытаться поднимать свои рейтинги. Я думаю, что сейчас они будут продолжать говорить об этом и отвлекать общественное внимание".

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В то же время Совсун сомневается, что у правоохранителей есть веские юридические основания для ареста Порошенко из-за подозрения в госизмене.

"Если бы это дело было должным образом подготовлено, я не сомневаюсь, что тогда генпрокурор Украины лично подписала бы подозрение о государственной измене. Но то, что мы увидели вчера, когда не генпрокурор, а ее заместитель подписывает подозрение – явный признак того, что в генеральной прокуратуре понимают, что юридические перспективы этого дела ничтожны". - сказала она.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене - подготовка к новогоднему шоу со стороны действующей власти.

"Власть пытается устроить новогоднее шоу и показать решительное действие. На сегодняшний день Петр Порошенко имеет примерно 100 уголовных производств - и это уже совсем не первое дело и даже не первое подозрение.

Почему именно сейчас? Потому что у президента Зеленского стоит очередная эпохальная задача – записать новогоднее послание к украинскому народу. Хвастаться достижениями ему трудно... Достижений положительных нет фактически ни в одной сфере. Поэтому в этом новом "видосике" гарант хочет показать какое-то решительное действие - автоматчики, прокуроры и Петр Порошенко", – сказал он.