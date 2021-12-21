17:00, 21 декабря

США могут присоединиться к переговорам по Донбассу: подробности от посла "В каком это будет формате – вопрос к нашим партнерам"

Соединенные Штаты Америки заинтересованы быть среди участников переговорных процессов по Донбассу. Об этом сказала в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы четко услышали, и я думаю, что разговор между Байденом и Путиным подтверждает вовлеченность США в вопрос решения войны и восстановления мира в Украине. В каком это будет формате – вопрос к нашим партнерам. Президент Владимир Зеленский постоянно говорит, что мы приветствуем активную вовлеченность США в любом формате", - сказала она.

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Также, по ее словам, администрация американского президента Джо Байдена готовит ответы Кремлю на требования не включать Украину в НАТО.

"Мы все очень четко услышали позицию, которую повторили США и НАТО, что никакие вопросы относительно Украины не будут решать без Украины. Наша позиция неизменна: не может быть мира и покоя в Европе без мира и покоя в Украине. Мы являемся ключом к такому решению", - отметила посол.

Кроме того, продолжается переговорный процесс между самой Украиной и США:

"Украина сейчас постоянно консультируется с США по всем нашим инициативам для мира по предложению Владимира Зеленского, а также по двусторонним вопросам. Мы постоянно слышим заверения о приверженности США нашей территориальной целостности, мы видим конкретную помощь".

Напомним, в пятницу, 17 декабря, пресс-служба МИД РФ заявила, что США переданы проекты договора о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО, которые, в частности, предусматривают запрет на включение в состав Альянса стран бывшего СССР.

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Ранее экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24" оценил вероятность присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.

"Это возможность. Все зависит от того, насколько будет подтверждена готовность России согласиться на подключение США, и от того, кого после этого американцы назначат своим представителем. И от этого зависит, насколько это будет эффективно. Но в целом впервые прозвучало такое заявление (о возможности подключения США — ред.), и я думаю, это позитив", — сказал он.