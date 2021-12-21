16:46, 21 декабря

Неназначение главы САП ударит по поддержке Запада - Фурса "Для нас сейчас поддержка Запада очень важна"

Президент Украины Владимир Зеленский еще 4 месяца назад пообещал президенту США Джо Байдену, что немедленно будет назначен новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Вчерашнее решение ОАСК, которое ссылалось на выдуманную даже норму закона, - они на скорую руку пытались сорвать этот конкурс. Когда один из двух финалистов также пытается сорвать конкурс, это очень симптоматично, потому что есть группа, которая представляет прокуроров, - это группа независимых экспертов, представляющих западный мир, пытающихся завершить конкурс. А есть группа, представляющая условно Офис президента. И они всю дорогу пытаются сорвать этот конкурс", – сказал он.

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"Это действительно удар под дых нашей поддержке со стороны Запада, потому что это ключевое, что и прописано в меморандуме с МВФ, является обещанием украинского президента американскому. И когда такие обещания так откровенно нарушаются, то это снова ставит под вопрос: может ли Запад нас после такого поддерживать. А для нас сейчас поддержка Запада очень важна. Поэтому, к сожалению, то, что сейчас делают люди, которые представляют или парламент, или Офис президента, или лично господина Татарова, они подрывают нашу способность противиться Путину. Потому что это самый критический вопрос во взаимоотношениях Украины с Западом", – рассказал Фурса.

Напомним, Окружной админсуд г. Киева заявил, что отменил порядок проведения конкурса на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом решении идет речь на сайте суда. Тем не менее решение ОАСК не вступит в силу без решения апелляционной инстанции, заявили в Центре противодействия коррупции.

Как отмечается, ОАСК завершил рассмотрение дела о законности порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП и пришел к выводу, что принявшая его конкурсная комиссия была лишена полномочий делать это.

"При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы", – говорится в сообщении.

Суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП. В связи с этим ОАСК "пришел к выводу об отсутствии соответствующего полномочия у конкурсной комиссии и противоправности принятия ею порядка работы".