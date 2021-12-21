16:06, 21 декабря

В "Слуге народа" заговорили о смене системы выборов — названа причина Политолог рассказал, почему в парламенте хотят вернуться к смешанной избирательной системе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что многие нардепы хотят вернуться к смешанной избирательной системе. О чем это говорит, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Андрей Юсов.

"Каждый раз текущая власть пытается построить избирательное законодательство под себя, так, как удобнее, учитывая падающие рейтинги. Все рассказы — это попытка объяснить свое желание удержаться при власти. На самом деле, за существующий избирательный кодекс болел сам президент Зеленский, и это было требование Зеленского перейти на пропорциональную систему", — сказал он.

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Эксперт объяснил, что не так с возвращением к старой системе.

"Этот избирательный кодекс — не просто документ, это результат многолетней работы украинских парламентариев, экспертов, активистов, наших международных партнеров. Это тот кодекс, который должен был убить или хотя бы уменьшить избирательную коррупцию, в частности, на местах, и поспособствовать развитию партий европейского образца. Потому что при мажоритарной системе, где есть "гречкосеяние", силовой сегмент, "крепкие хозяйственники", которые бегают из партии в партию, нормальные партийные структуры строить очень тяжело. Но, как мы видим из заявления Арахамии, им уже и не нужно", — сказал он.

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Ранее Давид Арахамия заявил, что возврат к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду поддержат более 300 нардепов. По его словам, в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе, которая включает в себя голосование по партийным спискам и голосование за конкретного кандидата.

Также Арахамия отметил, что пока это только частные разговоры, а не законодательная инициатива, однако мажоритарщики от "Слуги народа" и многие другие этого хотят.