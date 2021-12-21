15:51, 21 декабря

Вторжение в Украину: аналитик объяснила, почему это возможно Российский аналитик и журналист рассказала, от чего зависит развитие ситуации

Количество российских войск возле украинской границы будет увеличиваться до тех пор, пока между собой не договорятся президенты США и РФ. Об этом сказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический аналитик Ольга Курносова.

"На мой взгляд, увеличение количества войск будет продолжаться до тех пор, пока президенты России и США не договорятся между собой. Надеюсь, им все таки удастся о чем-то договориться и ситуация дойдет, что называется, к какой-то разрядке. Хочется надеяться, что они (Джо Байден и Владимир Путин, - ред.) найдут какую-то тему, по которой им удастся договориться. Лучше всего, чтобы они договорились по разоружению и деэскалации конфликта", - сказала она.

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Курносова также рассказала, почему глава Кремля Владимир Путин хочет во что бы то ни стало помешать Украине стать членом НАТО.

"Когда страны Балтии вступали в НАТО, президентом РФ был не Владимир Путин. Он считает, что Михаила Горбачева в свое время обманули, пообещав не расширять НАТО на Восток, а потом сразу расширили. Поэтому ему хочется эти ошибки исправить, что он и делает" - отметила она.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, пресс-служба МИД РФ заявила, что США переданы проекты договора о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО, которые, в частности, предусматривают запрет на включение в состав Альянса стран бывшего СССР.

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Тем временем российский оппозиционер Дмитрий Гудков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему сомневается в полномасштабной войне между Россией и Украиной.

Я, конечно, понимаю все опасения и тоже с тревогой наблюдаю за тем, что происходит. Но если здраво посмотреть на ситуацию, вот несколько цифр: 52% россиян считают Украину братским государством, 32% относятся к Украине нейтрально и только 9% считают Украину враждебным государством. И вот эти 9% - это в основном аудитория 65+, которая смотрит наши зомбо-ящики, где эта истерия постоянно транслируется.

Поэтому я просто уверен, что россияне никакую войну не поддержат, и для Путина это очевидно. Он идет на шантаж, бряцает оружием... Я могу как угодно критиковать Путина, но он не сумасшедший", - сказал он.