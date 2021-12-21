15:46, 21 декабря

Политолог указал на важный нюанс в обвинении Порошенко "Это так или иначе политическая окраска конкретного юридического процесса"

В ситуации с объявлением подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко нужно максимально дистанцироваться и от слов о преследовании оппозиции, и от рассказов о справедливости. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сказал политолог Ярослав Божко.

"Почему? Потому что это так или иначе политическая окраска конкретного юридического процесса. С юридической точки зрения любые субъекты хозяйствования осенью 2014 года, когда проходила закупка этого угля, не были де-факто по закону на оккупированных территориях. О том, что у нас эти территории оккупированы, впервые в украинском законодательстве появилось в 2015 году. А раньше это была зона проведения режима антитеррористической операции. И это были украинские юридические лица, предприятия, зарегистрированные в Украине. И очевидно, что украинская сторона не закупала там этот уголь через так называемые "министерства" так называемых "республик", - сказал он.

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"Давайте попробуем доказать умысел именно украинской стороны, Порошенко, кого угодно в том, чтобы таким образом передавать деньги боевикам. Если мы говорим о финансировании терроризма, то здесь можно тянуть цепочку передачи денег, например, к налогоплательщикам. Если мы настолько растягиваем цепочку и не делаем ее независимой от умысла – передать деньги боевикам, – то так каждый может быть причастен к финансированию чего угодно. Важным является не столько факт того, что определенные деньги оказались на счетах у каких-то лиц, а то, есть ли мотив, умысел, сделка", – рассказал политолог.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене является политическим заказом.