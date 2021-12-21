15:07, 21 декабря

Политолог рассказала, что Порошенко будет делать за границей Петр Порошенко будет создавать коалицию из друзей

Пятый президент Украины Петр Порошенко, которому объявили о подозрении, находится за границей. Чем он будет заниматься, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Анна Биливитина.

"Скорее всего, за границей Порошенко будет пробовать создать вокруг себя коалицию из друзей, политическую поддержку. Подозрение — это еще не обвинение, оно должно быть доказано в суде. И пока что это такой политический акт, и учитывая, что Порошенко — пятый президент Украины, это очень громкое политическое дело. Порошенко будет искать инструменты политической защиты", — сказала она.

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Эксперт также рассказала о рисках как для Порошенко, так и для Зеленского.

"До этого времени может собраться СНБО, его заседания происходят непредсказуемо и решения принимаются тоже непредсказуемые. Но мы знаем, что если для Порошенко в этом есть некоторые риски, то и для президента Зеленского есть некоторые риски. У нас уже были прецеденты лишения статуса президента — Януковича, который посадил Тимошенко, и общество было не столько за Тимошенко, сколько против политических преследований. "Европейская солидарность" будет использовать ситуацию для повышения своего рейтинга, это мобилизирует их соратников. Поскольку рейтинги оппозиции со временем растут, поскольку есть разочарование в политике власти, и это подыграет оппозиционной силе", — сказала она.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Сам Порошенко сейчас находится в Варшаве. В своем видеообращении он рассказал, что планирует вернуться в первой половине января.