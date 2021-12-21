14:56, 21 декабря

Подозрение Порошенко: экс-замгенпрокурора сказал, есть ли судебная перспектива "Общество не знает материалов этого уголовного производства"

В ситуации с вручением подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко говорить о судебной перспективе нет оснований. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил экс-заместитель генпрокурора Алексей Баганец.

"Чтобы говорить, имеет ли это уголовное производство судебную перспективу, на что все люди всегда надеются... Конечно, все считают так, что если человек уведомлен о подозрении и его вина доказана, то такой обвинительный акт нужно направлять в суд, чтобы он определил - виноват этот человек или нет. На сегодняшний день еще идет стадия досудебного расследования, поэтому говорить о судебной перспективе нет оснований. Нам до сегодняшнего дня не озвучили все доказательства виновности Петра Порошенко...", - сказал он.

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"Главное, насколько я понял, - это то, что есть аудиозаписи разговоров, где упоминается Петр Порошенко - он не участвует в разговорах, а просто упоминается. Поэтому будет ли достаточно этих доказательств и виновности для суда - я не знаю... Мне кажется, что таких доказательств еще недостаточно. Если мы возвращаемся к главному доказательству причастности и Виктора Медведчука, и Петра Порошенко к тем уголовным правонарушениям, которые им инкриминируются... то речь идет об этих аудиозаписях... Сказать о том, что они одинаково в этой ситуации политически опасны для нынешнего президента – это тоже вопрос. Все сводится к одному: на сегодняшний день общество не знает конкретно материалов этого уголовного производства и какие там существуют доказательства. И в отношении Виктора Медведчука, и в отношении Петра Порошенко", - рассказал экс-заместитель генпрокурора.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене является политическим заказом.