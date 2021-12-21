14:05, 21 декабря

Цирк и бутафория: политолог раскритиковал вручение подозрения Порошенко Дмитрий Васильев объяснил, в чем допущено нарушение

Вручение подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Васильев.

"Честно говоря, это очень мелкая, ниже плинтуса позиция. Я так понимаю, зная, что Порошенко выехал за границу, на что имеет право, потому что есть отпуск у народных депутатов, ему присылают эту повестку. Это низковато. Если есть такое решение, есть подозрение, то нужно вручать, когда человек есть в стране, а не делать этот цирк", — сказал он.

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"Второе — президенту Украины (а статус президента у нас пожизненный) подозрение должен давать генеральный прокурор Украины. Если сегодня генерального прокурора нет на месте и его заместитель подписывает документ, это уже говорит о том, что нарушена процедура, есть некая бутафория. Генеральный прокурор должен подписывать президенту подобные подозрения. Это деноминация института президентства и института Генеральной прокуратуры. Честно говоря, не понимаю, почему это происходит, но это деноминация Украины, и если это происходит за спиной президента Зеленского, то это подстава его и всего государства", — заявил он.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене является политическим заказом.