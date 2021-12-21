12:26, 21 декабря

Эксперт объяснил риски изменений в выборах, о которых заявлял Арахамия Политтехнолог рассказал, чем опасна смешанная избирательная система

В возврате к смешанной системе выборов, о вероятности которого заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, есть риски. Об этом в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заявил политтехнолог Олег Постернак.

"Это возможно без существенных и сложных изменений. Речь идет о том, что меняются соответствующие нормы избирательного кодекса, для этого нужно 226 голосов. Верховная Рада вправе решать этот вопрос. Но вопрос в том, что в случае возврата к смешанной системе выборов есть два существенных риска, которые мы должны просчитать и продумать. Первое — давление международных структур. Речь идет о Венецианской комиссии, о ПАСЕ, и вообще пропорциональная система с открытыми списками была своеобразной визиткой западных стандартов в избирательном праве. Хотя на самом деле эта система на местных выборах доказала огромное количество неправильных вещей и не поборола политическую коррупцию, а местами ее и стимулировала", — сказал он.

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Также, по словам эксперта, такая система дает больше возможности для нарушений.

"Второй риск — мы все понимаем, что такое мажоритарная система, если половина парламента будет избираться мажоритарно. Это подкуп избирателей, административный ресурс, возможности для быстрой коррекции результатов голосования. Вернуться к смешанной системе можно, но для этого нужно ужесточить ответственность за подкуп и убрать все возможности, которые сейчас есть в законодательстве, относительно уточнения протоколов, их переписывания после голосования", — сказал он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возврат к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду поддержат более 300 нардепов. По его словам, в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе, которая включает в себя голосование по партийным спискам и голосование за конкретного кандидата.

Также Арахамия отметил, что пока это только частные разговоры, а не законодательная инициатива, однако мажоритарщики от "Слуги народа" и многие другие этого хотят.