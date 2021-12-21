11:34, 21 декабря

Закон о двойном гражданстве: эксперт отметил, видит ли в нем необходимость "Законодательство нужно создавать на пользу людям"

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве является предложением, которое удивляет своей новизной. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заявил политический эксперт Руслан Синельников.

"Это антиконституционное решение и предложение, которое удивляет своей новизной, потому что сначала нужно разрешить это в Конституции, а после этого ни один законодательный акт не может противоречить Конституции Украины", - сказал он.

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"Можем предположить такую ​​ситуацию, что человек - гражданин Канады и гражданин, например, Украины. А если его изберут одновременно и в парламент Канады, и в парламент Украины? А если его изберут в местный совет округа Онтарио и в Киевский местный совет? Я не понимаю цели. Как правило, законодательство нужно создавать на пользу людям. Если людям от этого какая-то существенная польза и мы это замечаем..." - рассказал эксперт.

Также он сказал, что не видит в этом законопроекте потребности для Украины:

"У нас есть законодательство о государственной службе – на службе могут быть только граждане Украины. Все консультанты и иностранцы могут быть только советниками, помощниками, какими-то работниками общественных комиссий – не больше. Если они хотят стать гражданами Украины и жить здесь постоянно... тогда можно об этом говорить... Я не вижу в этом потребности и эффективности для Украины". Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Важная составляющая нашей международной политики - поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – сказал Зеленский.

По его словам, впервые "украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства".

При этом правящей команде нужно вносить изменения в Конституцию, если они хотят узаконить владение несколькими паспортами. А для этого нужно не просто три голосования и 300 "за", но и провести всеукраинский референдум.

Как пояснил глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, когда в 1996 году принимали Основной закон, в его 4-й статье прописали, что в Украине существует единое гражданство. Тогда некоторые депутаты предлагали поправками разрешить иметь другие паспорта. Все они были отклонены - в этом можно убедиться из сравнительных таблиц, говорит эксперт.

Уже потом, в 2001 году, приняли новый закон о гражданстве, к которому добавили уточнение: "единое гражданство - это гражданство Украины, которое исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц".