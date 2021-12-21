11:30, 21 декабря

Это возврат к политической коррупции — нардеп о заявлении Арахамии Алина Загоруйко рассказала, как относится к мажоритарной системе выборов в парламент

Может ли Верховная Рада вернуться к мажоритарной системе, о чем заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" нардеп Алина Загоруйко.

"Мне как человеку, который стоял у истоков избирательной реформы, сегодня очень жаль слышать слова Давида Арахамии. Вопрос же не в том, какая система. Идеальной избирательной системы не бывает - будь то пропорциональная или мажоритарная система. Но применение пропорциональной системы, введенное новым избирательным кодексом, — это тот курс, который выбирают для себя демократические страны. Это общий европейский тренд. А если мы вернемся к мажоритарке — это однозначно будет большой шаг назад. Это возвращение "гречкосеяния", скупки голосов, сеток, это политическая коррупция. Это то, что даже рядом не стояло со словом демократия", — сказала она.

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Нардеп упомянула о недостатках этой избирательной системы.

"Из того, что я слышу, — говорят, что эту систему мы уже опробовали на местных выборах и увидели ряд недостатков. Первый недостаток — это внутрипартийная конкуренция. Это действительно имеет место, но это вопрос не избирательной системы, а политической культуры. Набирайте в списки людей компетентных, с высокими моральными качествами, которые будут генерировать новые идеи, а не заниматься низкопробным черным пиаром", — сказала она.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возврат к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду поддержат более 300 нардепов. По его словам, в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе, которая включает в себя голосование по партийным спискам и голосование за конкретного кандидата.

Также Арахамия отметил, что пока это только частные разговоры, а не законодательная инициатива, однако мажоритарщики от "Слуги народа" и многие другие этого хотят.