10:50, 21 декабря

Луценко рассказал, почему из тюрьмы звонил Зеленскому "С Зеленским я встречался как министр внутренних дел"

Украина отличалась от России тем, что можно смеяться не только над "американским империализмом" – как в России, – а над своими "вождями". Об этом в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" сказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"С Зеленским я встречался как министр внутренних дел - он меня пригласил на один из первых своих концертов во дворце "Украина". На тот момент всем было известно, что я люблю шутки - политические в первую очередь... И он меня пригласил туда, возможно, как определенная такая защита от возможных политических реакций", – сказал он.

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"Я считал те концерты на тот момент – это 2005-2006 гг. – очень полезными. Украина отличалась от России тем, что можно смеяться не только над "американским империализмом" – как в России, – а над своими "вождями". И я считал это цивилизационным прорывом. То, что потом шутки становились все ниже и ниже, и все глубже "пахли плинтусным душком" – это правда. Я, скажем так, "охладил" отношения с господином Зеленским, позвонив ему из тюрьмы, когда это стало возможным, потому что в СИЗО нельзя звонить, а там уже можно", - рассказал он.

Также Луценко заявил, что шутки по нему были достаточно положительными:

"А когда я к нему дозвонился, то выразил свое возмущение над шутками над Тимошенко. Это было не на "95 квартале" - я еще помню, что это "безумие" называлось вроде "Сказочная Русь". Это ниже плинтуса. Можно по-разному относиться к Тимошенко. Но когда женщина сидит в тюрьме... Ты не имеешь права подшучивать над ней таким способом, зная, что она не может ответить. Он сказал: "Юрий Витальевич, ну это просто бизнес". В этом у нас и есть разница".

Напомним, в статье от 19 декабря американского издания Financial Times отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский стремится прекратить критику власти на телеканалах бизнесмена Рината Ахметова.

"Зеленский хочет положить конец массовой критике... которая транслируется по каналам Ахметова, – пишет издание со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко. – Ахметов хочет, чтобы президент отозвал или смягчил закон об олигархах".

Financial Times также отмечает, что рейтинги доверия Владимира Зеленского среди избирателей резко упали.