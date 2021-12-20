23:48, 20 декабря

Громкая статья Financial Times: выводы для Зеленского неутешительные "Президент не может подтанцовывать под чью-то дудку"

Президент Украины Владимир Зеленский не должен бояться искать врагов, быть заложником власти, собственного политического рейтинга. Об этом сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, прокомментировав статью американского издания Financial Times.

"Он же вроде бы объявил поход против олигархов. Фактически это вылилось в его личный поход конкретно против Рината Ахметова. А что пишут западные аналитики? Пишут о том, что Игорь Коломойский руками Владимира Зеленского борется против Рината Ахметова. Президент же не может быть заложником этого. Если стране действительно нужно ввести равные правила игры для всех, то это же делается не из-за каких-то фиктивных законов", - сказал он.

Читайте также: Зеленский наследует Путина – Илларионов сказал в чем

По его словам, в статье все написано, что нужно делать:

"Для этого нужен быть честный и справедливый суд – это судебная реформа. С ней медлят. Должен быть коррупционный прокурор и вся сеть антикоррупционных органов. Потому откуда основная проблема? Власть, берущая деньги, коррупция, соответствующим образом создающая олигархию. Независимые антимонопольные органы. Нужно дать дополнительные полномочия. Открытая, честная, прозрачная налоговая и финансовая система. Т.е. для этого совсем другие рецепты".

Кроме этого, Арсений Яценюк заявил, что президент не может подтанцовывать под чью-то дудку:

"Поэтому Владимир Зеленский должен понять, что его борьба не может сделать заложниками всю страну. Стране нужны эффективные решения и управления. Он не может подтанцовывать под чью-то дудку".

Напомним, в статье от 19 декабря американского издания Financial Times отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский стремится прекратить критику власти на телеканалах бизнесмена Рината Ахметова.

"Зеленский хочет положить конец массовой критике... которая транслируется по каналам Ахметова, – пишет издание со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко. – Ахметов хочет, чтобы президент отозвал или смягчил закон об олигархах".

Financial Times также отмечает, что рейтинги доверия Владимира Зеленского среди избирателей резко упали.