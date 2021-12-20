23:45, 20 декабря

Украина является самой большой травмой Путина – экс-премьер об угрозах для Украины "Путин не изменился, он просто просчитывается всегда по Украине"

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину чрезвычайно высока, но все партнеры Украины сделали правильные выводы с 2014 года. Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

"США сделали выводы из случившегося в 2014 году. И то, что разведка США однозначно указала на массовое скопление российских войск и на вероятность интервенции Владимира Путина против Украины - американский президент консолидировал весь мир. Он поднял этот вопрос до такого уровня, что Путину стало ясно, что цена за интервенцию слишком высока", - сказал он.

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По словам Яценюка, после 2014 года западный мир понял всю серьезность ситуации и то, что Украина может не выстоять без помощи партнеров:

"К сожалению, за нас, кроме нас самих, никто воевать не будет. Но без американо-европейской военной помощи нам будет очень тяжело выстоять. И потому они не просто на словах, а на деле демонстрируют, начиная со снабжения летального и нелетального оружия, заканчивая жесткими дипломатическими заявлениями, что Россия будет платить очень высокую цену".

Политик отметил, что Украине следует и дальше опасаться вероятного нападения России, ведь Путин не изменился и до сих пор надеется реализовать свои имперские планы:

"Путин не изменился, он просто просчитывается всегда по Украине. В 2014 году он был убежден, что Янукович стал президентом Украины. Он был убежден, что Украина уже у него в руках, что российские войска будут встречать с флажками и цветами. Их встретили - но со штыками и пулями. Сейчас, я надеюсь, что он снова просчитается. Но основное – чтобы мы сами не просчитались, и здесь важно знать позицию Владимира Зеленского. Важно понять, что он вообще собирается делать, как он относится к этой ситуации? Артикулируют план действий американцы, европейцы. Зеленский вроде бы что-то говорит, но действительно ли мы готовы защищать страну так, как мы это делали в 2014 году и делаем сейчас?"

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Яценюк убежден, что Владимир Путин в своих имперских амбициях может зайти настолько далеко, насколько ему разрешат.

"Для него Украина – самая большая травма жизни. Для него личной травмой является распад Советского Союза, и он об этом взвыл в 2007 году и сейчас снова повторил. И он прекрасно понимает, что восстановить Советский Союз без Украины невозможно. Планы Владимира Путина были, есть и будут неизменны. Он дойдет так далеко, насколько ему позволят это сделать. Я понимаю его менталитет хищника, но хищник боится еще более сильного зверя. Если Запад будет вместе с нами - он не даст Путину идти дальше", - сказал он.

Ранее российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Владимир Путин хочет захватить Украину без войны.

"Он не хочет оказаться в ситуации, когда ему откажут и ему придется отъехать назад с этой историей. Это же потеря репутации. Поэтому он будет додавливать политически, а здесь все средства хороши. А хочется ему, в итоге - упразднить суверенитет Украины. Об этом всегда говорилось, но на прошлой неделе заявилось официально. Он попытается решить этот вопрос политически", - отметил он.