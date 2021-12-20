23:03, 20 декабря

"Привык к давлению": Бутусов отреагировал на инсайд от Андрея Богдана "Я в журналистике уже 22 года"

Власть еще не понимает и не способна отработать адекватное понимание, что такое медиа. Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сказал журналист Юрий Бутусов.

"Относительно давления - знаете, я в журналистике уже 22 года, общался с Георгием Гонгадзе накануне того, когда его похитили и убили. Мне пришлось тогда уволиться из издания, где я работал, потому что была наложена тоже цензура, запрет писать об этом. Я писал много о деле Георгия Гонгадзе. Потом при Януковиче за мной было открыто так же наблюдение, захват редакции во время Майдана, все наше оборудование тогда еще милиция вынесла", - рассказал он.

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"Поэтому, знаете, я привык, участвуя во многих событиях, к тому, что власть еще не понимает и не способна отработать адекватное понимание, что такое медиа, отношения и коммуникация с гражданским обществом. Если говорить о давлении, то оно есть всегда, я к нему привык, и было много уже таких ситуаций в жизни, на работе, поэтому меня это не может никоим образом выбить из рельсов. Я буду продолжать делать то, что делаю", - сказал журналист.

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент Владимир Зеленский лично дает команду посадить.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", - говорит он.