22:46, 20 декабря

Суд против Зеленского: у Бутусова готовят иск Журналист возмущен словами Зеленского

Журналист Юрий Бутусов будет подавать иск в суд на президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

По словам Бутусова, Владимир Зеленский обвинил его в гибели украинских военных на Востоке Украины.

"Мы сейчас готовим иск против Владимира Зеленского. Я напомню, что Владимир Зеленский сказал, что я первым обнародовал видео удара украинского "Байрактара" по российской пушке. И теперь президенту постоянно нужно объяснять мою статью политикам, лидерам иностранных государств. И из-за таких моих действий у него много вопросов с иностранными политиками, и в результате этого погибли наши люди. Из-за моего видео", - говорит он.

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Журналист объяснил, что на самом деле украинские вооруженные силы применили беспилотник "Байрактар" после того, как пророссийские боевики обстреляли украинский поселок Гранитное, в результате чего погиб военный ВСУ. Видео этого удара было сначала опубликовано Генштабом ВСУ на странице в социальной сети Facebook.

"И уже в ответ на это наш "Байрактар" нанес удар. И самое главное - в этот же день видео с ударом "Байрактара" опубликовал Генштаб ВСУ. Ну какая логика в словах президента? ...Когда президент считает, что мировые лидеры читают мои статьи в Фейсбуке, но не читают материал Генштаба, где есть это видео", - отметил он.

Напомним, 26 ноября на пресс-конференции президента Владимира Зеленского у него произошла перепалка с журналистом Юрием Бутусовым.

Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на олигарха Игоря Коломойского, а также обвинил его в смертях украинских военных из-за публикации о применении беспилотника на Донбассе.

На следующий день ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

В ответ Бутусов в эфире телеканала "Украина 24" назвал слова Алексея Арестовича открытой угрозой для своей жизни и пообещал обратиться в правоохранительные органы.