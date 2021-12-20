21:59, 20 декабря

Может ли Украина ввести санкции против Порошенко – разъяснение от "слуги" Народный депутат объяснил, в каком случае против Петра Порошенко как гражданина Украины, могут применить санкции

Подозрение в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко не станет поводом для того, чтобы ввести против политика санкции СНБО. Об этом сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

"Есть четкая юридическая позиция: санкции против граждан Украины можно вводить только за то, что есть основание считать финансирование терроризма и наличие приговора суда. То есть само подозрение Порошенко не является достаточным основанием для того, чтобы вводить санкции против него. Закон о санкциях – инструмент для того, чтобы именно иностранцев привлекать к ответственности, где не действует Уголовно-процессуальный кодекс", - сказал он.

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По словам Мокана, причастность Петра Порошенко к финансированию терроризма вообще будет сложно доказать:

"Когда я читал сообщения, в том числе и в СМИ (о подозрении Петру Порошенко, - ред.), там говорится не исключительно о Порошенко, а о заговоре группы лиц. То есть условно говоря, какая-то целая группировка поддерживала террористическую деятельность. Это очень сложно, на мой взгляд, доказать".

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене является политическим заказом.

"Это же было в прошлом году. То же самое - падает рейтинг, объявляй подозрения, закрывай каналы, новые санкции СНБО - все идет по кругу... "Слуги народа" четко знали, что есть политический заказ, Зеленский дал команду и что до Нового года Порошенко выдвинут подозрение", – рассказал Розенко.